Una ministra del pueblo sin quórum

En marzo, Lenia Batres resolvió en cuatro frases un asunto que la Corte todavía no logra cerrar: “La Constitución es muy clara. Ya se aplicó. Presidiremos la Corte en orden de votación. Es mandato popular”. Ese mismo día acusó de “ánimo golpista” a los periodistas que dudamos de su llegada. Ocho meses después, la Constitución sigue sin ser clara y la ministra sigue tratando cualquier duda como una conspiración.

La reforma judicial dejó dos reglas que no caben juntas. El artículo 94 dice que la presidencia se renueva cada dos años, por rotación, según los votos obtenidos en 2025. El 97, que nadie se acordó de tocar, sigue diciendo que el Pleno elige a su presidente por cuatro años. Con la primera regla, a Batres le toca el 1 de septiembre de 2027, por haber sido la segunda más votada detrás de Hugo Aguilar. Con la segunda, tendría que convencer a cinco compañeros. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que eso lo resuelve la Corte y, de paso, admitió que hay empresarios que plantean otros nombres, “no necesariamente Lenia Batres”.

Mi pregunta es otra. Supongamos que gana el 94 y la rotación la sienta en la silla. ¿Puede conducir un tribunal colegiado alguien que lleva casi tres años peleada con casi todos los que lo integran?

El expediente es largo. En la Corte anterior chocó una y otra vez con Norma Piña. Se dirá que aquella Corte le era hostil; ella misma la despidió como el “ominoso Poder Judicial”. Pero la nueva, la que salió de la reforma que ella defendió, tampoco le ha resultado cómoda. En octubre de 2025 tardó un minuto y 34 segundos en encontrar el proyecto que le tocaba presentar. En enero, la mayoría le pidió quitar de una sentencia un párrafo sobre la “cosa juzgada fraudulenta”; se negó, dijo que asumía “bajo protesta” y el párrafo se quedó. En junio, Giovanni Figueroa le reprochó que sus engroses no recogieran lo votado. En julio, mientras Figueroa argumentaba, ella se levantó a platicar con Aguilar y el ministro tuvo que preguntar: “¿Puedo continuar?”.

Agosto fue peor. Cuando la mayoría le rechazó partes de un proyecto, habló de una “animadversión insana” en su contra. Aguilar le contestó que apenas se enteraba del oficio que ella había mandado sobre el presupuesto y que una cosa nada tenía que ver con la otra. “No lo creo”, respondió. Yasmín Esquivel calificó sus dichos de “preocupantes”.

Le concedo un punto. Su rechazo al aumento de 17.2% en el presupuesto de la Corte para 2027 podría parecer coherente con lo que ha dicho siempre. Lo que no cuadra es su manera de perder. Cada votación adversa a ella le parece persecución.

El capítulo más reciente fue el 4 de noviembre. Batres llevó como ponente un amparo por presunta negligencia médica contra el ISSSTE, que dirige su hermano Martí. Casi dos horas de discusión, pleito por el engrose y un Aguilar pidiendo “seriedad y bastante pulcritud”. La mayoría dejó el asunto en lista. Nadie le ha probado favor alguno, pero quien aspira a presidir el tribunal tendría que ser la primera en no dar pie a la sospecha.

Presidir la Corte es, sobre todo, conducir la discusión y armar mayorías. En agosto, cuando volvió a presidir en ausencia de Aguilar, sus pares tuvieron que corregirle la conducción de la sesión una y otra vez, según registró La Crónica. Cuando Aguilar regresó, el Pleno desahogó sin tropiezos un paquete de votaciones.

Más de cinco millones y medio de votos no son poca cosa, de acuerdo. Pero ese voto la hizo ministra por 15 años. La presidencia es un encargo de dos, dentro de un órgano de nueve, y no funciona cuando la mayoría ya se cansó de discutir con quien la ocupa. Se reporta que Esquivel arma un bloque por si el Pleno termina votando. A mí eso me parece la consecuencia previsible de no haber tendido un solo puente en tres años.

Así que el nudo no es sólo jurídico. Si el Congreso o la propia Corte deshacen la contradicción a favor del 97, Batres dirá que le robaron el mandato. Si se impone el 94, tendremos una presidenta de la Corte sin mayoría propia y convencida de que esa mayoría la odia. No sé cuál escenario es peor. Sé que ninguno se arregla llamando golpista a quien hace la pregunta.