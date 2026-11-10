FICUNAM: Ryusuke Hamaguchi reflexiona sobre la deshumanización y el cuidado con All of a Sudden

Ryusuke Hamaguchi no sabe exactamente en qué momento de su vida personal y profesional está actualmente. No había reparado en eso hasta que Excélsior se lo preguntó. El director multipremiado por su película Drive My Car (2021) no pudo más que sobresaltarse y detenerse a reflexionar.

“La verdad es que no sé en qué etapa de mi carrera me encuentro. Sin embargo, creo que los 40 son una edad en la que muchos directores comienzan a perder parte de la frescura de la juventud, pero también es una etapa en la que han acumulado suficiente experiencia para crear una obra que represente una especie de síntesis de lo que han hecho hasta entonces”, contó el cineasta japonés.

Desde Asako I & II (2018), su presencia en los grandes festivales internacionales se ha fortalecido: ganó el Oso de Plata en Berlín por La ruleta de la fortuna y la fantasía, el Oscar y el BAFTA por Drive My Car, y el León de Plata en Venecia por El mal no existe. Con su nueva película, All of a Sudden, continúa una trayectoria reconocida por la crítica y los festivales internacionales, y parece lograr su objetivo de sintetizar sus recursos en una sola obra.

La película aborda la historia de dos mujeres: una de ellas directora de un asilo para personas de la tercera edad y la otra una directora de teatro con un cáncer avanzado; una antropóloga y una cuidadora con la ilusión de instaurar Humanitude, un método humanista de cuidado en su asilo. A lo largo de poco más de tres horas, habla también de otro cáncer profundo: el sistema capitalista.

El director visitó México para presentar su nueva cinta y una restrospectiva parte del FICUNAM. Cortesía El Inicio Cine

“Cuando surgió la posibilidad de realizar una coproducción entre Japón y Francia, con una protagonista japonesa y otra francesa, comencé a pensar qué tema podría servir como punto de encuentro entre ambas historias. Fue entonces cuando pensé que el Humanitude, un método de atención y cuidado que me interesaba desde hacía tiempo, podía funcionar como una especie de puente”, detalló el realizador.

La Humanitud (o Humanitude) es una metodología y filosofía de cuidado profesional desarrollada en Francia en 1979 por los enfermeros Yves Gineste y Rosette Marescotti. Está orientada a humanizar el trato a personas en situación de gran dependencia, fragilidad, demencia o Alzheimer, así como a personas mayores en centros residenciales u hospitales, algo que interesaba a Hamaguchi, no por las implicaciones en el sistema de salud, sino principalmente en las de la industria cinematográfica.

“En mi caso, considero que los sistemas de producción cinematográfica no siempre permiten respetar la dimensión emocional de los actores. A veces, el trabajo se organiza como una línea de ensamblado, en la que las emociones de los intérpretes parecen convertirse en piezas que deben producirse por encargo. Esto guarda relación con los problemas que existen en los sistemas tradicionales de atención, donde las personas mayores pueden terminar siendo tratadas como si carecieran de emociones”, y esto mismo podría aplicar a cualquier sistema que deshumaniza y aliena.

Las protagonistas Virginie Efira (Francia) y Tao Okamoto (Japón) se unen en plena crisis, y en un símil, en una suerte de paralelismo; una lucha contra un cáncer que acaba con su vida fisiológicamente hablando, y la otra contra la imposibilidad de instaurar un método que cambie la forma de atender a los adultos mayores.

El cineasta fue ganador al Oscar por la cinta Drive My Car, de 2023. Cortesía El Inicio Cine

Una de las cosas que más me hizo reflexionar fue cómo podemos conservar genuinamente el interés por los demás y el deseo de tratarlos con amabilidad. No basta con responder de manera improvisada a los problemas. Es necesario observar las dificultades físicas y estructurales, comprender qué elementos del sistema las producen y encontrar desde dónde podemos intervenir para resolverlas”, contó Hamaguchi, de 47 años, refiriéndose no únicamente a la dignidad de los adultos mayores, sino a cualquier sistema de producción.

El planteamiento lo realiza con un profundo detenimiento, con una constante atención en los detalles visuales y en los actores, pero sobre todo al guion y a su desarrollo. En muchos momentos de la película los diálogos dicen más visualmente que las propias escenas.

“No sé si puedo explicarlo de una manera demasiado lógica, pero, básicamente, avanzo siguiendo mis propios intereses. Esa es, en realidad, mi única metodología. Creo que, mientras uno siga sus propios intereses, termina apareciendo cierta unidad entre las cosas que va descubriendo. Cuando llega el momento en que siento que puedo comenzar a escribir, simplemente empiezo. Y, una vez que lo hago, continúo avanzando de acuerdo con esos mismos intereses”, explicó.

All of Sudden tendrá hoy una proyección en la Cineteca Nacional y su estreno comercial hasta febrero. Cortesía El Inicio Cine

Para All of a Sudden, Hamaguchi primero se interesó por Franco Basaglia, psiquiatra italiano a quien a su vez conoció por el libro Psico-Náutica: Una antropología de la atención a la salud mental en Italia, de Takeshi Matsushima, y entendió que todo eso se relacionaba con Humanitude.

El proceso se parece un poco a conversar con los personajes: preguntarme qué están pensando, qué desean hacer y qué es lo que realmente quieren. Es como si estuviera haciéndoles preguntas y escuchando sus respuestas. Cuando avanzo de esa manera, llega un momento en que el guion está terminado. Creo que es importante que una obra se construya a partir de los intereses que uno ha desarrollado a lo largo de su propia vida”, aseguró.

Es decir, muy poco de la película de más de tres horas es completamente deliberado e intelectualizado; todo viene desde su inspiración e intereses propios y, sin embargo, parece conseguir lo que busca: sintetizar todos sus recursos en una sola película.

Confío en que, como resultado, termina apareciendo una unidad entre todos esos elementos. Además, he trabajado con la esperanza de poder realizar algo así. Al mismo tiempo, creo que mi vida todavía tiene mucho camino por delante, así que quiero mantenerme con la disposición de un estudiante, como alguien que continúa aprendiendo. Me gustaría seguir avanzando poco a poco hasta el final de mi vida”.

El cineasta japonés está en CDMX Reuters

La película se estrenó en México el pasado 21 de octubre durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, y tendrá una función más en el marco de FICUNAM hoy en la Cineteca Nacional. Además, distribuida por El Inicio Cine, llegará el 11 de febrero a salas comerciales del país.