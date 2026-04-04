De Jim Caviezel a Jaakko Ohtonen: quién es el nuevo rostro de Jesús en “La pasión de Cristo 2

Más de 20 años después de marcar a toda una generación con su crudeza y simbolismo, el universo de La pasión de Cristo se prepara para regresar a la pantalla grande con una propuesta renovada.

La expectativa de la película no solo gira en torno a la historia que continuará uno de los relatos más influyentes del cine religioso, sino también a los cambios clave en su elenco. Uno de ellos ha llamado especialmente la atención: el rostro de Jesús será distinto.

La pasión de Cristo 2: quién es Jaakko Ohtonen, el nuevo Jesús tras la salida de Jim Caviezel IG

De Jim Caviezel a Jaakko Ohtonen: el nuevo Jesús en la secuela

La esperada secuela dirigida por Mel Gibson ya está en desarrollo bajo el título de La resurrección de Cristo. Sin embargo, uno de los cambios más relevantes es la salida de Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la cinta original.

En su lugar, el actor finlandés Jaakko Ohtonen asumirá el papel principal. La decisión ha generado sorpresa entre el público, pero responde a una estrategia clara por parte de la producción: renovar la historia con una visión distinta y un enfoque más amplio.

¿Quién es Jaakko Ohtonen, el nuevo rostro de Jesús?

Jaakko Ohtonen es un actor europeo de 36 años que ha construido su carrera en producciones históricas y televisivas. Su nombre comenzó a ganar notoriedad gracias a su participación en la serie The Last Kingdom, donde interpretó al guerrero Wolland.

Además, ha participado en otras producciones como Vikingos: Valhalla, lo que consolidó su perfil dentro del género épico. Este tipo de experiencia resultó clave para su elección, ya que la secuela mantiene una narrativa de gran escala, con una fuerte carga histórica y espiritual.

La producción optó por un rostro menos conocido a nivel global con el objetivo de ofrecer una nueva identidad al personaje de Jesús. Este cambio busca que la audiencia se enfoque en la historia sin la influencia de una figura previamente asociada al papel.

La pasión de Cristo 2: quién es Jaakko Ohtonen, el nuevo Jesús tras la salida de Jim Caviezel Especial

¿Por qué Jim Caviezel no regresa como Jesús?

La salida de Jim Caviezel responde principalmente a factores narrativos y técnicos. Aunque la historia de la secuela se sitúa apenas tres días después de la crucifixión, han pasado más de dos décadas desde el estreno de la primera película.

Ante este desfase temporal, los productores descartaron el uso de tecnología de rejuvenecimiento digital. Este tipo de recursos implicaría altos costos y podría afectar la naturalidad visual de la película.

La decisión también forma parte de una renovación integral del proyecto. El equipo creativo busca diferenciar esta nueva entrega tanto en su estética como en su narrativa, sin depender completamente de los elementos que definieron la cinta de 2004.

La pasión de Cristo 2: quién es Jaakko Ohtonen, el nuevo Jesús tras la salida de Jim Caviezel Captura de pantalla

Un elenco renovado para una nueva historia

El cambio de protagonista no es el único ajuste en el reparto. La resurrección de Cristo contará con un elenco internacional que dará vida a los personajes bíblicos más relevantes.

Entre los nombres confirmados se encuentran:

Jaakko Ohtonen como Jesús

Mariela Garriga como María Magdalena

Pier Luigi Pasino como Pedro

Kasia Smutniak como María

Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato

Esta selección refuerza la intención de construir una producción de alcance global, con talento proveniente de distintas regiones y trayectorias dentro del cine internacional.

La pasión de Cristo 2: quién es Jaakko Ohtonen, el nuevo Jesús tras la salida de Jim Caviezel Captura de pantalla

Fecha de estreno y de qué tratará la secuela

La película llegará a los cines en dos partes durante 2027, con fechas alineadas al calendario religioso:

Primera parte: marzo de 2027, durante el Viernes Santo

Segunda parte: mayo de 2027, en el marco del Día de la Ascensión

La historia se centrará en los eventos posteriores a la crucifixión de Jesús, incluyendo su resurrección y el impacto de este hecho en sus discípulos. También explorará aspectos espirituales que no se abordaron en la primera entrega, como el surgimiento del cristianismo y la transformación de los apóstoles.

El desarrollo del guion tomó varios años e incluyó la participación de especialistas en teología e historia, con el objetivo de ofrecer una narrativa más profunda y contextualizada.

El relevo de Jim Caviezel por Jaakko Ohtonen marca una nueva etapa para la franquicia iniciada con La pasión de Cristo. Más que un simple cambio de actor, se trata de una evolución en la forma de contar una historia ampliamente conocida.

Con un elenco internacional, una estructura dividida en dos partes y un enfoque narrativo ampliado, La resurrección de Cristo se perfila como una de las producciones religiosas más ambiciosas de los últimos años, con la intención de conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia que dio origen a su antecesora.