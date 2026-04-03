La Pasión de Cristo 2: cuándo se estrena y de qué tratará la película de Mel Gibson

El anuncio de la continuación de La Pasión de Cristo ha despertado enorme interés entre el público. La película original, estrenada en 2004, se convirtió en un fenómeno global gracias a su enfoque intenso y realista sobre las últimas horas de Jesucristo.

Ahora, Mel Gibson apuesta por llevar la historia aún más lejos con una narrativa centrada en los eventos posteriores a la crucifixión. El proyecto no solo amplía el universo de la primera película, sino que también eleva la escala de producción.

Fecha de estreno: dos partes clave en 2027

La secuela llegará a los cines en dos entregas. La primera parte de La Resurrección de Cristo tiene previsto su estreno el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, una fecha simbólica para la historia que narra.

Por su parte, la segunda entrega llegará el 6 de mayo de 2027, alineándose con la conmemoración del Día de la Ascensión. Esta estrategia busca reforzar el impacto emocional y espiritual de la historia, además de mantener la conversación activa durante semanas.

Escena en La Pasión de Cristo. Especial

De qué tratará la trama

A diferencia de la primera película, esta nueva producción se enfocará en lo que ocurrió después de la crucifixión de Jesús. La trama se sitúa en los tres días posteriores, explorando no solo la resurrección, sino también elementos espirituales y simbólicos poco abordados en el cine comercial.

De acuerdo con adelantos del propio Mel Gibson, la historia incluirá una narrativa ambiciosa que mezcla lo religioso con lo sobrenatural. Se espera que la película muestre el descenso de Cristo a los infiernos, así como enfrentamientos entre fuerzas celestiales y oscuras.

Escena en La Pasión de Cristo. Especial

Este enfoque ha sido descrito por el director como algo completamente distinto a lo que el público ha visto antes en este género, lo que ha elevado aún más la expectativa.

Nuevo elenco para una nueva etapa

Uno de los cambios más llamativos es la renovación total del reparto. El actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la primera película, no regresará en esta ocasión.

En su lugar, el papel principal recaerá en Jaakko Ohtonen, actor finlandés que asumirá el reto de dar vida a Jesucristo en esta nueva etapa.

El elenco también incluye a Mariela Garriga como María Magdalena, Kasia Smutniak como María, Pier Luigi Pasino como Pedro y Riccardo Scamarcio en el papel de Poncio Pilato. Además, Rupert Everett tendrá una participación importante aún no revelada.

“La pasión de Cristo” Netflix

La decisión de cambiar a todos los actores responde, según fuentes de la producción, a la necesidad de mantener coherencia narrativa sin recurrir a costosos efectos digitales de rejuvenecimiento.

Una producción de gran escala

El rodaje ya está en marcha en los estudios Cinecittà Studios, en Italia, el mismo lugar donde se filmó la cinta original. También se utilizarán locaciones en el sur del país, conocidas por su estética histórica y paisajes que evocan la antigüedad.

Con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares, la película representa una de las apuestas más ambiciosas del cine religioso contemporáneo.

Además, a diferencia de la primera entrega —filmada en arameo, latín y hebreo— esta nueva producción incorporará el inglés como idioma principal para facilitar su alcance global.

Expectativa total y misterio en la trama

Uno de los aspectos que más intriga genera es el hermetismo en torno al guion. A diferencia de otras producciones, los detalles de la historia se han mantenido bajo estricta confidencialidad, incluso entre compradores internacionales.

La cinta fue filmada en arameo y latín, y Mel Gibson quería lanzarla sin subtítulos. | IMDb

Este nivel de secreto ha provocado que la película se convierta en uno de los proyectos más comentados del momento, impulsado en gran medida por la reputación de Mel Gibson.

Un regreso que promete hacer historia

Con una narrativa más ambiciosa, un elenco renovado y una producción de gran escala, La Resurrección de Cristo apunta a convertirse en uno de los estrenos más importantes de 2027.

La secuela no solo busca continuar una historia que marcó a millones, sino también redefinir el cine religioso con una propuesta visual y narrativa que promete dar mucho de qué hablar.

AAAT*