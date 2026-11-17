Paola Dalay habría reaccionado a las fotos que fueron filtradas de su expareja, José Eduardo Derbez, con la DJ mexicana Mariana BO.

Si bien, la influencer no hizo una declaración pública ante los medios de comunicación o por medio de sus redes sociales, hizo la confesión al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

La respuesta de Paola llamó la atención por la manera en que se refirió a Mariana, pues dejó entrever que sabía de la amistad que existía entre ella y José Eduardo.

¿Qué dijo Paola Dalay sobre las fotos de José Eduardo Derbez y Mariana BO?

Paola Dalay. @paoladalay

La mañana de este martes 17 de noviembre, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió, en el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, que se comunicó con la influencer para preguntarle si estaba enterada de las fotografías en las que aparece su expareja junto a Mariana BO.

De acuerdo con lo relatado por el periodista en el programa Sale el Sol, Paola respondió:

No, no sabía, se supone que era su ‘amiga’”.

La frase llamó la atención porque la influencer utilizó comillas al referirse a Mariana como amiga, un detalle que generó diversas interpretaciones entre los seguidores de la expareja.

Aunque su respuesta fue breve, muchos usuarios consideraron que reflejaba sorpresa ante las imágenes, sobre todo porque la DJ habría mantenido una relación de amistad con José Eduardo.

Le pregunté a Paola Dalay que si sabía y me dice: 'No, no sabía, pero se supone que era su 'amiga'. Y lo entrecomilló, así me puso ella", dijo Gustavo Adolfo Infante.

Filtran fotos de José Eduardo Derbez y Mariana BO

Las imágenes que comenzaron a circular muestran a José Eduardo Derbez acompañado de Mariana BO durante distintas actividades. Una de las situaciones que más comentarios provocó fue su encuentro en un campo de tiro, donde ambos aparecieron compartiendo una experiencia al aire libre.

También se difundieron fotografías de los dos durante una salida nocturna, en las que se les observa conviviendo en un ambiente relajado.

La cercanía entre el actor y la DJ despertó rumores sobre un posible romance, especialmente porque las imágenes aparecieron poco después de que José Eduardo y Paola anunciaran su separación.

Sin embargo, las fotografías únicamente muestran que ambos han compartido tiempo juntos y no representan una confirmación de que exista una relación sentimental.

Mariana BO aclara si tiene un romance con José Eduardo

Ante las especulaciones que surgieron en redes sociales, Mariana BO también fue cuestionada sobre su cercanía con el hijo de Eugenio Derbez.

Durante una intervención en el programa Ventaneando, la DJ habló sobre el actor y explicó que actualmente lo considera un amigo. Además, lo describió como una persona muy linda.

Con estas declaraciones, Mariana puso un poco de distancia frente a los rumores de noviazgo que comenzaron a circular después de que se difundieran las fotografías.

¿Por qué terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez. @jose_eduardo92

La noticia sobre las fotografías tomó mayor relevancia debido a que Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su separación el pasado 1 de noviembre de 2026.

La pareja mantuvo una relación durante varios años y juntos formaron una familia con el nacimiento de su hija. Por ello, el anuncio de su ruptura sorprendió a quienes seguían su historia a través de redes sociales.

Después de hacer pública su separación, ambos han procurado mantener una convivencia cordial, principalmente por el bienestar de su hija.

No obstante, la aparición de nuevas versiones sobre sus respectivas vidas sentimentales ha provocado que su ruptura continúe en el centro de la conversación.

Paola Dalay, relacionada con César Romo

Mientras José Eduardo está siendo vinculado con Mariana BO, Paola Dalay también comenzó a ser relacionada con el futbolista César Romo, luego de que circulara un video en el que ambos aparecen juntos.

Los rumores sobre un posible romance aumentaron cuando algunos seguidores comenzaron a cuestionarla sobre su situación sentimental.

Sin embargo, la propia influencer aclaró que no mantiene una relación formal con el deportista. Incluso, cuando una seguidora le pidió una fotografía con su supuesto novio, respondió entre risas: “Jajaja no hay novio todavía”.

Paola también habría aclarado que conoció a César después de terminar su relación con José Eduardo, con lo que descartó las versiones que sugerían una infidelidad de su parte.