Prófugos del Anexo: Esto cuestan los boletos para ver a Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Sin duda Julión Álvarez y Alfredo Olivas entran el grupo de los máximos exponentes de regional mexicano, por lo que al anunciar una fecha en cualquier recinto la pregunta inmediata del público es el precio de los boletos para ver el show de ambos cantantes.

Por ello, el dueto dio a conocer todos los detalles para que el público pueda asistir a su esperado show en la Perla Tapatía.

Prófugos del Anexo Guadalajara 2026 IG

¿Cuánto cuestan los boletos para Prófugos del Anexo en Guadalajara?

El concierto de Prófugos del Anexo se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Jalisco, uno de los recintos con mayor capacidad de Guadalajara.

Estos son los precios de los boletos:

Zona Diamante: 6 mil 500 pesos

Zona VIP 2, 3, 4 o 5: 6 mil pesos

Zona VIP 1 o 6: 5 mil 500 pesos

Zona Oro 2, 3, 4 o 5: 5 mil pesos

Zona Oro 1 o 6: 4 mil 500 pesos

Zona Plata 2, 3, 4 o 5: 4 mil pesos

Zona Plata 1 o 6: 3 mil 500 pesos

Zona Bronce 2, 3, 4 o 5: 3 mil pesos

Zona Bronce 1 o 6: 2 mil 500 pesos

Zona Esmeralda 2, 3, 4 o 5: 2 mil pesos

Zona Esmeralda 1 o 6: mil 500 pesos

Palcos VIP: 2 mil pesos

Zona Zafiro 2, 3 o 4: mil pesos

Zona Zafiro 1 o 6: 850 pesos

Preferente Oriente y Poniente: 800 pesos

Zona A Norte: 700 pesos

Zona General C Norte, B Oriente o B Poniente: 600 pesos

Zona General Norte, Oriente y Poniente: 600 pesos

Prófugos del Anexo Guadalajara 2026 IG

¿Dónde se pueden comprar los boletos para Prófugos del Anexo?

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la boletera oficial KingTicket, donde el costo varía de acuerdo con la zona elegida dentro del estadio. Además, las entradas también podrán adquirirse de forma presencial en los puntos de venta autorizados en Guadalajara.

Prófugos del Anexo Guadalajara 2026 IG

¿Qué incluye el concierto de Prófugos del Anexo? Lo que puedes esperar del show

Además de reunir a dos de las figuras más importantes del regional mexicano, Prófugos del Anexo se distingue por ofrecer un espectáculo de larga duración.

El público podrá disfrutar de un recorrido por los principales éxitos de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, así como de las colaboraciones en vivo que se convirtieron en uno de los sellos distintivos de esta gira.

Canciones como Pongámonos de acuerdo, El Paciente, Regalo de Dios, Ni Diablo Ni Santo, En Definitiva y otros éxitos suelen formar parte del repertorio, aunque este puede variar según la ciudad.

La producción incluye pantallas gigantes, efectos visuales, iluminación sincronizada y una banda en vivo que acompaña a ambos intérpretes durante gran parte de la presentación, elementos que consolidaron a Prófugos del Anexo como uno de los espectáculos más exitosos del regional mexicano en los últimos años.

Con la fecha confirmada y la lista oficial de precios, los seguidores de Julión Álvarez y Alfredo Olivas ya pueden planear su asistencia a una de las presentaciones más esperadas del año en Guadalajara.