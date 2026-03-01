¡Shakira rompe récord en el Zócalo! Asisten 400 mil personas a concierto masivo

La cantante colombiana Shakira logró un hito al reunir a más de 400 mil fanáticos para el cierre de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El furor por la intérprete desbordó la Plaza de la Constitución, extendiéndose hasta puntos emblemáticos como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, donde miles de almas se concentraron para ser parte del evento.

"México, mi casa": Shakira abre concierto

Shakira fue recibida con un juego de luces y colores que encendió el ánimo de los asistentes. Visiblemente emocionada, la artista dedicó sus primeras palabras a quienes aguardaron durante horas bajo condiciones climáticas adversas.

“Esto es un sueño. Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol... Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa”, expresó la cantante.

Para cerrar su conexión con el público, la barranquillera selló la noche con una frase contundente: “Hoy aquí en el Zócalo, y siempre, para siempre, somos uno”.

Shakira ofreció un último concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran en el Zócalo capitalino Graciela López Herrera / Cuartoscuro

Despliegue masivo y saldo blanco

El concierto, de acceso gratuito, fue organizado conjuntamente por el Gobierno de la Ciudad de México, Grupo Modelo (en el marco de los 100 años de Corona) y producido por OCESA.

Las autoridades reportaron un saldo blanco al finalizar el evento, destacando la organización y el operativo de seguridad en calles aledañas como Madero, 5 de Mayo, Pino Suárez, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre.

Shakira llenó el Zócalo capitalino e hizo récord histórico AFP

Además del escenario principal, se instalaron decenas de pantallas gigantes en zonas como la Plaza de la República para que los asistentes pudieran seguir el show sin riesgos.

Repertorio y transmisión

Durante más de dos horas, Shakira interpretó éxitos que abarcaron toda su trayectoria, desde clásicos como Antología y Loba hasta hits recientes como la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Cabe destacar que el evento fue transmitido exclusivamente a través de la cuenta oficial de YouTube de la cantante. El Gobierno de la Ciudad de México informó que no pudo difundir la señal en sus canales debido a restricciones por Derechos de Autor.

