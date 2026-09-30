¿Quién era Jane? La historia de desamor de Adam Levine que inspiró el primer gran álbum de Maroon 5

Antes de convertirse en uno de los vocalistas más reconocidos del pop-rock, Adam Levine fue un joven músico que encontró en una ruptura amorosa la inspiración para cambiar el rumbo de su carrera.

El resultado fue Songs About Jane, el álbum debut de Maroon 5 que convirtió sus canciones de desamor en éxitos internacionales. Pero, todos se preguntan acerca de la historia con Jane Herman, la novia de Levine durante varios años y musa del disco.

La historia de amor de Adam Levine y Jane Herman

Levine conoció a Jane cuando tenía alrededor de 18 o 19 años. Según relató años después, la vio trabajando en una gasolinera y quedó inmediatamente interesado en ella. El romance comenzó a finales de los años 90 y se prolongó aproximadamente cuatro años, entre 1997 y 2001.

La ruptura entre Adam Levine y Jane Herman ocurrió en una etapa decisiva para el cantante, quien convirtió el dolor de la separación en las letras de su primer gran disco. IG maroon5

La relación tuvo momentos intensos y también numerosas dificultades. Cuando finalmente llegó la ruptura, el cantante quedó profundamente afectado. En lugar de guardar sus sentimientos, decidió transformarlos en música.

Por aquella época, Levine se encontraba en Nueva York y compaginaba sus aspiraciones musicales con un trabajo como asistente de guionista en televisión. Fue precisamente durante esa etapa cuando comenzó a llenar hojas con letras que hablaban de su relación y de todo lo que estaba experimentando.

De ahí surgió el concepto de Songs About Jane: un disco que convirtió una historia personal en una colección de canciones capaces de conectar con millones de personas.

Así nació Maroon 5

La historia de amor no fue el único ingrediente que cambió el destino de Levine. Antes de Maroon 5, el grupo se llamaba Kara's Flowers y tenía un sonido mucho más cercano al rock alternativo y el grunge.

Antes de Maroon 5, Adam Levine y sus compañeros formaban Kara's Flowers, una banda que no consiguió despegar y que posteriormente transformó su sonido para comenzar una nueva etapa. IG maroon5

En 1997 lanzaron The Fourth World, pero el proyecto no consiguió el impacto esperado y la agrupación terminó separándose de su disquera. La llegada del guitarrista James Valentine y una transformación musical fueron determinantes para lo que vendría después.

La banda incorporó elementos de soul, funk, R&B y pop-rock, mientras Levine y el tecladista Jesse Carmichael trabajaban en nuevas canciones. El resultado fue un sonido más fresco que encontraría su identidad definitiva en Songs About Jane.

¿Qué canciones de Maroon 5 están inspiradas en Jane?

Aunque no todas las composiciones cuentan literalmente la misma escena de la relación, Levine llegó a explicar que Jane estaba presente de alguna manera en las canciones del álbum.

Desde “This Love” hasta “She Will Be Loved”, varias de las canciones más famosas de Maroon 5 tienen una conexión con la relación que Adam Levine mantuvo con Jane. IG maroon5

This Love es quizá el ejemplo más evidente. La canción nació durante uno de los momentos más complicados de la relación, justo cuando el romance estaba llegando a su fin. La mezcla de deseo, frustración y tristeza terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Maroon 5.

She Will Be Loved, en cambio, mostró una faceta mucho más vulnerable y romántica, mientras que Harder to Breathe combinó el enojo personal de Levine con otra fuente de presión: las exigencias de la disquera para que el grupo entregara más material.

El álbum también incluyó temas como Sunday Morning, Must Get Out, Shiver y Secret, demostrando que la banda podía moverse entre diferentes estilos sin perder su identidad.

El álbum que cambió la carrera de Maroon 5

Songs About Jane salió el 25 de junio de 2002, pero no se convirtió inmediatamente en el fenómeno que hoy conocemos. Fue después, especialmente tras el lanzamiento de sus sencillos y el relanzamiento del álbum en 2003, cuando comenzó su impresionante ascenso.

Aunque Songs About Jane no fue un éxito inmediato, sus sencillos llevaron poco a poco a Maroon 5 a las listas internacionales y convirtieron a Adam Levine en una estrella. Cortesía Spotify

Con Harder to Breathe, This Love, She Will Be Loved, Sunday Morning y Must Get Out, Maroon 5 logró conquistar las estaciones de radio y posteriormente los escenarios internacionales.

El disco terminó vendiendo millones de copias alrededor del mundo y ayudó a que la agrupación obtuviera sus primeros premios Grammy, incluido el de Mejor Artista Nuevo.

¿Qué fue de Jane Herman?

Después de su relación con Levine, Jane Herman desarrolló una carrera vinculada al mundo editorial y de la moda, colaborando con publicaciones de prestigio. Su nombre quedó inevitablemente ligado al álbum que llevaba su nombre, pero ella habría tomado la situación con cierta naturalidad.

Jane Herman fue la novia de Adam Levine durante cuatro años y la musa detrás de Songs About Jane, el álbum que convirtió a Maroon 5 en una banda internacional. IG janepageherman

De hecho, Levine contó que antes de utilizar su nombre le pidió permiso. Para el cantante, Songs About Jane representaba una forma sincera de reconocer una etapa que, aunque terminó en desamor, también marcó profundamente su vida.