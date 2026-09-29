La desgarradora confesión de Otto Sirgo tras la muerte de su esposa que hoy cobra otro significado

La noticia de la muerte de Otto Sirgo tomó por sorpresa al mundo del espectáculo este 29 de septiembre. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento del actor y director, una figura que durante más de cinco décadas formó parte de telenovelas, obras de teatro, películas y proyectos televisivos que marcaron a distintas generaciones.

Hasta ahora no se han dado a conocer de manera oficial las causas de su muerte. Sin embargo, desde hace tiempo el propio actor había hablado abiertamente de algunos problemas de salud que enfrentaba y de cómo su vida cambió por completo tras la muerte de su esposa, la actriz Maleni Morales, ocurrida en noviembre de 2020. Hoy, esas palabras adquieren un significado distinto.

Otto Sirgo habló del vacío que dejó la muerte de Maleni Morales

Fue hace apenas un año cuando Otto Sirgo compartió una de las confesiones más personales de su vida. Sin intentar ocultar el dolor, contó que después de perder a Maleni Morales dejó de hacer muchas cosas que antes disfrutaba.

Lo que ya se me han quitado mucho las ganas es de salir, de andar en la calle. Desde que murió Maleni prácticamente no salgo. He dejado de socializar, la verdad, expresó el actor.

Sus palabras reflejaban una tristeza que seguía presente cuatro años después de la partida de la actriz, con quien estuvo casado durante 46 años.

Otto reconoció que prefería permanecer en casa y que poco a poco se había acostumbrado a una rutina más tranquila. También habló de los problemas de equilibrio que padecía y que incluso lo llevaron a rechazar una propuesta teatral.

Tuve que decirle que no a una obra de teatro porque había escenas en las que tenía que brincar y saltar y la verdad no me sentí seguro para hacerlo, comentó en aquella ocasión.

Lejos de la imagen del actor siempre activo y lleno de proyectos, Sirgo mostró un lado más humano; el de un hombre que seguía aprendiendo a vivir con la ausencia de la persona con la que compartió casi toda su vida.

Más de medio siglo dedicado a la actuación

Nacido el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, Otto Sirgo desarrolló gran parte de su carrera en México, país donde se convirtió en uno de los actores más reconocidos de la televisión y el teatro.

Participó en producciones como Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso, además de construir una sólida trayectoria sobre los escenarios. Una de sus obras más exitosas fue P.D. Tu gato ha muerto, montaje que acumuló alrededor de mil 600 representaciones.

Nacido el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, Otto Sirgo desarrolló gran parte de su carrera en México Cuartoscuro

También trabajó como director y formó parte de películas como La maestra inolvidable, El monasterio de los buitres y Nosotros los pelados. A lo largo de su carrera sumó más de 50 telenovelas, cerca de 30 obras de teatro y varias participaciones en cine y series.

Una de sus últimas apariciones fue este año en la serie El precio de la fama.

Un amor que marcó sus últimos años

Maleni Morales falleció el 21 de noviembre de 2020 a causa de una trombosis pulmonar derivada de un cáncer de pulmón. Su partida dejó una huella profunda en Otto Sirgo, quien nunca ocultó cuánto la extrañaba.

Por eso, las declaraciones que hizo sobre el aislamiento y la tristeza que vivía después de perderla hoy son recordadas de una manera distinta.

Con la muerte de Otto Sirgo, el espectáculo mexicano despide a un actor que dedicó más de 50 años a los escenarios Cuartoscuro

Con la muerte de Otto Sirgo, el espectáculo mexicano despide a un actor que dedicó más de 50 años a los escenarios, pero también a un hombre que habló sin filtros sobre el duelo, el amor y lo difícil que puede ser seguir adelante cuando falta alguien con quien se compartió toda una vida.