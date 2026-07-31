¿Por qué el padre de Maahez no asistirá a su funeral? Así será el último adiós del hijo de Aylín Mújica

El fallecimiento de Mauro Menéndez, mejor conocido en la escena musical como Maahez, continúa conmocionando a familiares, amigos y seguidores. A dos semanas de su muerte, ocurrida durante un viaje a Barbados, nuevos detalles sobre el homenaje que prepara su familia han salido a la luz, incluyendo la difícil decisión de su padre, Osamu Menéndez, de no asistir a la despedida.

¿Cómo será el funeral de Mauro Menéndez?

Desde los primeros días tras la tragedia, Aylín Mújica reveló que su hijo había hablado con ella sobre cómo le gustaría ser despedido si algún día faltaba. Lejos de un funeral tradicional, el DJ deseaba ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en el mar, un deseo que ahora su familia busca cumplir.

El funeral de Maahez no será un acto tradicional, sino un encuentro lleno de amor para recordarlo. Especial

Osamu Menéndez confirmó posteriormente que ese lugar tiene un significado muy especial para Mauro: Key Biscayne, en Florida, sitio donde pasó parte de su vida y al que guardaba un enorme cariño. Según explicó, el joven había expresado años atrás que, si llegaba a morir siendo joven, quería que sus cenizas regresaran al mar.

¿Por qué Osamu Menéndez no acudirá al funeral de Mauro Menéndez?

Aunque tanto Aylín como Osamu coinciden en respetar la voluntad de su hijo, cada uno enfrenta el duelo de manera distinta. En una entrevista reciente, el padre de Maahez confesó que no podrá acompañar a la actriz durante el homenaje porque considera que emocionalmente ya no tiene fuerzas para vivir otro momento de despedida.

No creo que vaya. Ya no puedo con tanto dolor", expresó con evidente tristeza.

El músico Osamu prefiere conservar intacto el recuerdo del último abrazo y beso que le dio a Mauro Foto de FB: Osamu Menéndez

El músico explicó que el momento más importante para él fue cuando pudo identificar el cuerpo de su hijo en la morgue. Ahí, recordó, lo abrazó por última vez y le dio un beso en la frente antes de despedirse.

Desde entonces, asegura que desea conservar ese recuerdo intacto y evitar revivir nuevamente la pérdida durante una ceremonia pública.

Aylín Mújica prepara el funeral de su hijo Mauro Menéndez

A diferencia de su expareja, Aylín Mújica siente que necesita reunirse con todas las personas que quisieron a Mauro para celebrar su vida.

Aylín Mújica organiza un homenaje alegre, con fotos y música cerca del mar, para celebrar la vida y el legado de su hijo. Especial

La actriz adelantó que, una vez que las autoridades concluyan los trámites para repatriar las cenizas desde Barbados a Miami, organizará un homenaje muy especial inspirado en la personalidad de su hijo.

Su intención es recordar al DJ con aquello que más disfrutaba: su música, fotografías junto al mar y la compañía de familiares, amigos y todas aquellas personas que compartieron momentos importantes con él.

Incluso comentó que muchas personas cercanas ya le han expresado su deseo de asistir para acompañarla en ese difícil momento.

¿Por qué aún no repatrian los restos de Mauro Menéndez?

El proceso para despedir definitivamente a Maahez ha sido más largo de lo esperado debido a los trámites internacionales necesarios tras su fallecimiento en Barbados.

Hasta ahora, la familia continúa esperando que las autoridades entreguen oficialmente las cenizas para poder trasladarlas a Miami y cumplir con la última voluntad del productor musical.

La ceremonia no ha podido realizarse debido a los trámites internacionales pendientes para llevar las cenizas de Barbados a Miami. Especial

Mientras tanto, Aylín y Osamu han compartido públicamente parte del difícil proceso de duelo que atraviesan, dejando ver que, aunque enfrentan la pérdida de maneras distintas, ambos están unidos por el deseo de honrar la memoria de su hijo.

Y aunque Osamu Menéndez ha decidido mantenerse al margen por considerar que el dolor aún es demasiado intenso, será Aylín Mújica quien encabece este emotivo homenaje y cumpla la última voluntad de su hijo: regresar simbólicamente al mar de Key Biscayne, el lugar que siempre llevó en el corazón.