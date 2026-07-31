¿Sabe qué pasó con Adela Noriega? Cynthia Klitbo lanza confesión sobre la actriz de telenovelas

La vida de Adela Noriega fuera de las cámaras sigue siendo un misterio para muchos de sus seguidores. La protagonista de telenovelas como Quinceañera, El privilegio de amar y Amor real decidió retirarse de la actuación hace varios años y, desde entonces, ha mantenido un perfil prácticamente desconocido para el público.

Ahora, el nombre de la actriz volvió a aparecer en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que Cynthia Klitbo y Aldo Rendón hablaran sobre ella mientras se encontraban en la cocina.

Todo comenzó cuando el estilista le preguntó a Cynthia si en algún momento había trabajado con Adela Noriega. La respuesta fue afirmativa, pues ambas coincidieron durante sus años dentro de la industria de las telenovelas.

Sin embargo, la pregunta que vino después fue la que llamó especialmente la atención.

Aldo Rendón quiso saber si Cynthia Klitbo todavía tenía algún tipo de contacto con la actriz y si sabía algo de su vida actual. La duda no es menor, pues Adela Noriega se alejó por completo del mundo del espectáculo y desde hace años no suele aparecer públicamente.

La respuesta de Cynthia fue muy breve, pero suficiente para despertar la curiosidad de quienes seguían la conversación.

Desapareció, comentó la actriz.

La frase provocó la reacción inmediata de Aldo Rendón, quien tomó el comentario con humor y resumió la situación con una expresión que muchos fans de Adela Noriega probablemente han pensado en algún momento: "¡Misterio sin resolver!".

Cynthia Klitbo fue otra de las confirmadas de La Casa de los Famosos Especial

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre Adela Noriega?

Más allá de reconocer que tampoco conoce con certeza el paradero actual de su excompañera, Cynthia Klitbo habló de la personalidad que recuerda de Adela Noriega cuando ambas formaban parte de la televisión mexicana.

Según la actriz, Noriega siempre fue una mujer muy reservada, aunque también destacó que era amable con quienes convivían con ella.

Aldo Rendón, por su parte, también compartió que tuvo oportunidad de conocerla cuando vivía en Polanco, en la Ciudad de México. La conversación terminó con ambos recordando la belleza de la protagonista de algunas de las telenovelas más exitosas de México.

Qué bella, ¿verdad?, comentó Cynthia.

¡Hermosa la mujer!, respondió Aldo.

Adela Noriega

El intercambio fue breve, pero volvió a poner en el centro de la conversación una pregunta que lleva años entre los seguidores de la actriz: ¿qué hace Adela Noriega actualmente y dónde vive?

¿Qué pasó con Adela Noriega después de retirarse?

Adela Noriega tuvo una de las carreras más reconocidas dentro de las telenovelas mexicanas. Su última producción fue Fuego en la sangre, estrenada en 2008, donde compartió créditos con Eduardo Yáñez. Después de ese proyecto, la actriz decidió alejarse de la televisión y prácticamente desapareció de la vida pública.

Desde entonces, han surgido distintas versiones sobre su vida personal y profesional. Algunas publicaciones han señalado que podría dedicarse a los negocios inmobiliarios o al comercio de joyas, aunque esta información no ha sido confirmada públicamente por la propia actriz.

También se ha mencionado que divide su tiempo entre México y Estados Unidos, principalmente en Florida. Sin embargo, debido a la privacidad con la que ha manejado su vida desde su retiro, no existe información pública reciente y confirmada que permita establecer con exactitud dónde reside actualmente.

Adela Noriega

Ese hermetismo también ha provocado que en redes sociales aparezcan rumores falsos sobre su salud e incluso publicaciones que han afirmado, sin fundamento, que la actriz murió. Estas versiones han sido desmentidas en distintas ocasiones y no existe información oficial que respalde tales afirmaciones.

¿Adela Noriega regresará a las telenovelas?

El posible regreso de Adela Noriega a la televisión es otro de los temas que constantemente despierta rumores. A lo largo de los años, algunos productores y compañeros de profesión han hablado sobre el deseo de volver a verla en pantalla, pero hasta ahora la actriz no ha confirmado ningún proyecto.

Mientras tanto, su nombre continúa siendo recordado por los seguidores de las telenovelas y cada nueva mención sobre su vida genera interés.

Ahora, las palabras de Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México 2026 dejaron claro que, incluso entre quienes compartieron escenario con ella, la vida actual de Adela Noriega sigue siendo una incógnita. Por lo pronto, todo apunta a que la actriz continúa disfrutando de la privacidad que eligió desde que decidió ponerle pausa a su carrera artística.