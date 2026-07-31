¿Qué pasó a días del concierto? La noticia sobre North West que dejó a todos en shock

Cuando parecía que North West estaba lista para dar uno de los pasos más importantes de su naciente carrera musical, la noticia sorprendió a sus seguidores: su primera gira musical fue cancelada apenas unos días antes de comenzar.

¿Qué pasó con la gira musical de North West?

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West se preparaba para recorrer varias ciudades de Estados Unidos como artista invitada del Kimokawaii Tour, encabezado por la rapera Molly Santana, pero el proyecto sufrió un inesperado cambio de rumbo.

El Kimokawaii Tour contemplaba varias fechas en Estados Unidos y Canadá junto a Molly Santana. Instagram

El tour estaba programado para arrancar el 5 de agosto en Dallas, Texas, y representaba el primer acercamiento de la joven de 13 años a una gira formal. Sin embargo, las primeras señales de alerta aparecieron cuando Ticketmaster marcó como canceladas las presentaciones de Dallas y Toronto, mientras que la página oficial del recorrido dejó de estar disponible.

Hasta el momento, la fecha del 25 de agosto en San Francisco continúa vigente, aunque el futuro del resto de los conciertos permanece incierto.

¿Por qué North West canceló su primera gira musical?

Lo que más llamó la atención es que, hasta ahora, no se han dado a conocer las razones oficiales detrás de la cancelación. Ni el equipo de North West ni los organizadores del tour han explicado qué ocurrió, alimentando las especulaciones entre los seguidores de ambas artistas.

Hasta el momento no se han revelado las razones oficiales de la cancelación del tour. Instagram

Quien sí rompió el silencio fue Molly Santana. A través de sus redes sociales, la cantante ofreció un mensaje de disculpa para quienes ya habían comprado boletos y organizado sus viajes para asistir a los conciertos.

Quiero pedirles una disculpa sincera a todos los que adquirieron entradas. Sé que muchos hicieron un esfuerzo para acompañarnos y les agradezco profundamente su apoyo. Espero poder reencontrarme con ustedes muy pronto y prometo compensar esta situación", escribió la rapera, dejando claro que la cancelación también la tomó por sorpresa.

¿North West tiene disco musical?

La noticia llega apenas unos meses después del debut oficial de North en la música. En mayo lanzó N0rth4evr, un EP compuesto por seis canciones de rap con influencias de rock, proyecto en el que participó como compositora y productora.

La hija de Kim Kardashian y Kanye West debutó como cantante con el EP N0rth4evr. IG

Desde su estreno, el material generó opiniones divididas, aunque muchos coincidieron en que refleja claramente la influencia artística de su padre, Kanye West. Las letras del álbum giran en torno al lujo, la moda, las marcas de diseñador y el estilo de vida que ha acompañado a la familia Kardashian-West desde hace años.

Aunque se trata de su primer trabajo discográfico, el lanzamiento fue celebrado por varios integrantes del famoso clan, entre ellos Kris Jenner, Khloé Kardashian y Rob Kardashian, quienes compartieron mensajes de apoyo en redes sociales.

¿Cuál es la trayectoria musical de North West?

En realidad, North ya había tenido algunos acercamientos importantes con la industria musical. En 2025 colaboró con FKA Twigs en la canción Childlike Things, incluida en el álbum Eusexua.

La joven artista busca construir su propio camino en la industria musical con apenas 13 años. IG

Antes de eso también había aparecido en varios proyectos de Kanye West, como Only One, Talking/Once Again y BOMB, consolidando poco a poco su presencia frente al público.

Su experiencia sobre los escenarios tampoco era completamente nueva. La adolescente participó en el festival Rolling Loud junto a Molly Santana y, semanas atrás, ofreció su primer concierto en solitario durante el festival Summer Smash, en Illinois.

Aquella presentación marcó un momento especial para la joven, quien apareció con un llamativo look negro firmado por Balenciaga y el cabello teñido de azul, interpretando varias canciones de su EP.

North ya había pisado importantes escenarios antes de anunciar su primera gira.

Además, North ha compartido escenario con su padre en distintas ocasiones, incluida una presentación en la Ciudad de México durante uno de los conciertos de Kanye West, experiencia que muchos consideraban el inicio de una carrera musical más sólida.

Precisamente por ello, la cancelación del Kimokawaii Tour ha generado tantas preguntas. Para muchos seguidores, esta gira representaba la oportunidad de comprobar cómo se desenvolvería North West lejos de la sombra de sus famosos padres y comenzar a construir una identidad propia como artista.

Aunque las primeras fechas fueron suspendidas y el resto del calendario permanece en duda, la joven dejó entrever en sus redes sociales que todavía prepara nuevas sorpresas para sus seguidores. Por ahora, todo indica que esta inesperada pausa no significa el final de su carrera musical.