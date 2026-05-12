"La Odisea" de Christopher Nolan: Lupita Nyong'o interpretará dos papeles en la película

La actriz Lupita Nyong'o tendrá una doble misión en la esperada película ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, la cual está basada en el poema épico de Homero.

En una entrevista con Time, el director dio a conocer una pieza clave que faltaba por confirmar: quién interpretaría a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra.

Lupita Nyong'o tendrá dos papeles en ‘La Odisea’

Lupita Nyong'o. lev radin

De acuerdo con Nolan, Lupita Nyong’o será la encargada de dar vida a Helena de Troya, pero, eso no será todo, sino que tendrá un trabajo doble, puesto que también interpretará a Clitemnestra.

Con dicha declaración, queda confirmado que la ganadora del Oscar la mejor actriz de reparto por 12 años de esclavitud encarnará a dos personajes en el filme.

¿De qué trata La Odisea de Christopher Nolan?

La Odisea. Especial

Se trata de una adaptación más del clásico poema de Homero, una continuación de ‘La Ilíada’ que cuenta la historia de Odiseo, quien intenta durante 10 años regresar a su hogar en Ítaca tras la victoria en la guerra de Troya. Furioso, el dios de los mares, Poseidón, hace todo lo posible por impedir que regrese con su esposa, Penélope.

En el filme dirigido por Nolan, Matt Damon interpretará a Odiseo y Anne Hathaway será la esposa del personaje, Penélope. Por su parte, Tom Holland interpretará a Telémaco, hijo de Odiseo, con Zendaya interpretando a la diosa Atenea, Charlize Theron como Circe, Benny Safdie como Agamenón y Lupita Nyong'o como Helena de Troya y Clitemnestra — o Clitenestra —, esposa de Agamenón.

El elenco también cuenta con: Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, John Leguizamo y muchos otros nombres.

En tanto, antiguos colaboradores de Nolan están de vuelta, como el compositor Ludwig Göransson (TENET y Oppenheimer) y el director de fotografía Hoyte Van Hoytema, quien ha filmado los largometrajes de Nolan desde Interestelar.

Esta película llega a los cines el 16 de julio del 2026.

El papel de Helena de Troya y Clitemnestra

En ‘La Odisea’, Helena de Troya desempeña un papel breve, pero significativo. Es presentada como una figura ambivalente: por un lado, encarna la causa mítica de la guerra; por otro, se muestra lúcida y reflexiva, consciente de su papel en la tragedia. Destaca su intervención cuando reconoce a Telémaco pese a su disfraz, lo que refuerza su astucia y su capacidad perceptiva.

En contraste, su hermana Clitemnestra funciona como contrapunto narrativo. Es evocada en varios pasajes como símbolo de traición, tras asesinar a su esposo Agamenón a su regreso de Troya. Frente a la relativa reconciliación que Helena representa junto a Menelao, Clitemnestra encarna el desorden doméstico y el quebrantamiento del orden moral.

Helena es asociada a la culpa y la redención parcial, mientras que Clitemnestra está vinculada al castigo y la ruptura.

Primera película rodada en formato IMAX

Al ser la primera película rodada íntegramente en formato IMAX, ‘La Odisea’ está causando mucha especulación entre los fans de Nolan.

Además, causa curiosidad por qué el director rechazó contratar actores para interpretar a los dioses del Monte Olimpo en su adaptación del mito, algo que fue explicado por el propio Nolan.

Me interesó cada vez más la idea de que, para la gente de aquella época, la evidencia de los dioses estaba por todas partes”, dijo a Time.

Y agregó:

Lo maravilloso del cine, y del IMAX en particular, es que puedes llevar al público a un estado de inmersión, sintiéndose cerca de eventos como tormentas, mares turbulentos, fuertes vientos. Quieres que el público esté en el barco con ellos, temiendo al océano, temiendo la ira de Poseidón, como lo hacen los personajes. Para mí, eso es mucho más poderoso que cualquier imagen individual que puedas tener [de un dios]”.

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