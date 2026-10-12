“Operación Cisne Negro” en VIX: la docuserie de El Chapo en la que Peña Nieto romperá el silencio

ViX prepara el estreno de “Operación Cisne Negro”, una docuserie que reconstruirá la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016. La producción abordará los detalles del operativo y contará con la participación de figuras políticas que formaron parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien era presidente de México cuando ocurrió la detención.

La aparición del expresidente Peña Nieto es uno de los aspectos que más llaman la atención del primer teaser difundido por la plataforma, pues permitirá conocer su perspectiva sobre un acontecimiento que marcó su administración. El primer avance también muestra a otros exfuncionarios, entre ellos Alfonso Navarrete Prida, y plantea una pregunta central: ¿quién capturó realmente a El Chapo?

“Operación Cisne Negro”, la docuserie de “El Chapo” Guzmán

“Operación Cisne Negro” en VIX. YT VIX

Operación Cisne Negro es una producción documental centrada en el operativo que permitió la recaptura del entonces líder del Cártel de Sinaloa, quien había escapado del penal del Altiplano en julio de 2015.

El adelanto difundido, de aproximadamente 48 segundos, muestra imágenes relacionadas con la detención y fragmentos de entrevistas con antiguos integrantes del gobierno federal. La propuesta busca reconstruir cómo se desarrollaron los acontecimientos y explorar las distintas versiones sobre la participación de las fuerzas de seguridad y las autoridades.

Según lo compartido por VIX en el tráiler, la docuserie contará con testimonios y material inédito.

El Chapo Guzmán se escapó, por segunda vez, de un penal de máxima seguridad y desató una carrera contra el tiempo. “Operación Cisne Negro” revela, con testimonios y material inédito, cómo fue la cacería que terminó con su recaptura seis meses después. Próximamente en ViX”, se lee en la descripción del adelanto.

Enrique Peña Nieto participará en la docuserie

“Operación Cisne Negro” en VIX. YT VIX

Enrique Peña Nieto encabezaba el Gobierno de México cuando Joaquín Guzmán Loera fue detenido por tercera y última vez. El entonces presidente confirmó la captura el 8 de enero de 2016, después de meses de búsqueda tras la fuga del narcotraficante del penal de máxima seguridad del Altiplano.

La participación de Peña Nieto en “Operación Cisne Negro” es relevante porque podría aportar su perspectiva sobre las decisiones políticas y de seguridad que rodearon el operativo. Sin embargo, hasta ahora no se ha difundido el contenido completo de su testimonio, por lo que no es posible asegurar que presentará revelaciones inéditas o confesiones sobre el caso.

La docuserie también podría ayudar a contextualizar las distintas responsabilidades que intervinieron en la captura, desde la planeación del operativo hasta la detención definitiva de Guzmán.

Además de Peña Nieto, el avance presenta a Alfonso Navarrete Prida, quien fue secretario de Gobernación durante la última etapa de aquella administración. Su aparición se suma al interés por conocer la versión de quienes ocuparon cargos relevantes en materia de seguridad y política interior.

Otros funcionarios vinculados con el gobierno de Peña Nieto durante esos años fueron Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación entre 2012 y 2018; Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, y Arely Gómez González, quien encabezó la Procuraduría General de la República (PGR).

¿Qué fue la Operación Cisne Negro?

“Operación Cisne Negro” en VIX. YT VIX

La “Operación Cisne Negro” fue el despliegue de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina que condujo a la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa.

En aquel momento, las autoridades buscaban al narcotraficante después de que escapara del penal del Altiplano el 11 de julio de 2015. Su fuga, realizada a través de un túnel conectado con el área de las regaderas de su celda, provocó una intensa búsqueda y cuestionamientos sobre la seguridad de las prisiones federales.

Durante la madrugada del 8 de enero de 2016, elementos de la Marina llegaron a una vivienda del fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, donde se encontraba Guzmán junto con integrantes de su círculo cercano, entre ellos Orso Iván Gastélum Cruz, conocido como “El Cholo Iván”.

El ingreso al inmueble derivó en un enfrentamiento armado. En medio del operativo, Guzmán y Gastélum lograron escapar por un pasadizo que conducía al sistema de drenaje. Sin embargo, ambos tuvieron que salir a la superficie y continuaron su huida en un vehículo.

La persecución terminó cuando agentes de la Policía Federal los interceptaron en una carretera cercana. Este detalle resulta importante para comprender por qué la docuserie plantea la pregunta sobre quién capturó realmente a El Chapo porque la Marina encabezó el operativo en la vivienda, mientras que la intervención policial fue decisiva para concretar la detención después de la fuga.

La detención de Guzmán ocurrió menos de seis meses después de su escape del Altiplano y representó el final de una búsqueda que había puesto bajo presión a las autoridades mexicanas.

En enero de 2017, el narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial por delitos relacionados con el narcotráfico y otras actividades criminales. En 2019 fue condenado a cadena perpetua, además de 30 años de prisión.

Por estas razones, la captura de 2016 se convirtió en un episodio clave para comprender la trayectoria criminal de Guzmán y las acciones del gobierno mexicano contra el Cártel de Sinaloa durante aquellos años.

Tráiler de “Operación Cisne Negro” en VIX

“Operación Cisne Negro” en VIX. YT VIX

El primer avance de la docuserie incluye un breve interrogatorio a Guzmán después de su captura. En el fragmento, le preguntan si lo han tratado mal y si lo han golpeado, a lo que responde negativamente.

Posteriormente aparecen imágenes relacionadas con el operativo y figuras que formaron parte de la administración federal de Peña Nieto. La pregunta sobre quién capturó realmente a Guzmán funciona como uno de los ejes narrativos del proyecto.

El adelanto también introduce una reflexión sobre las diferencias entre la verdad histórica, la jurídica y la política. Con ello, la producción parece plantear una revisión de los acontecimientos desde distintas perspectivas, aunque sus conclusiones solo podrán conocerse cuando se estrene.

El avance termina con la frase:

Esto... no es ficción”, con la que se presenta la serie como una reconstrucción documental de hechos reales.

Diferencia con “La Captura” en Netflix

La captura de El Chapo también fue retomada en La Captura, una película de Netflix estrenada este año que dramatiza los acontecimientos de enero de 2016.

La cinta, protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, se enfoca en dos policías federales que interceptan a Guzmán durante su huida y deben actuar al descubrir la identidad del hombre al que han detenido.

La diferencia principal está en el formato y el enfoque. Mientras “La Captura” reconstruye los hechos mediante una historia dramatizada, “Operación Cisne Negro” se presenta como una docuserie con entrevistas y testimonios de figuras relacionadas con el gobierno de aquella época.

Ambas producciones abordan el mismo episodio, pero desde perspectivas distintas. una pone el foco en la experiencia de los policías que encontraron al narcotraficante y la otra busca explorar las versiones de quienes estuvieron vinculados con el contexto político e institucional de su recaptura.

¿Cuándo se estrena “Operación Cisne Negro” en ViX?

Hasta ahora, ViX no ha anunciado una fecha exacta para el estreno de Operación Cisne Negro. El avance difundido únicamente señala que llegará próximamente, por lo que todavía no se conoce cuántos episodios tendrá ni cómo se publicarán.

Entre los detalles que faltan por confirmar están la fecha de lanzamiento en México, la duración de los capítulos, la lista completa de entrevistados y el contenido de las declaraciones de Peña Nieto y los demás participantes.

La docuserie genera interés porque revisará uno de los operativos más conocidos de la historia reciente del país y contará con la participación anunciada de figuras que formaron parte del gobierno durante la recaptura de Guzmán. Sin embargo, habrá que esperar al estreno para conocer el alcance de sus testimonios y si la producción aporta información nueva sobre lo ocurrido en Los Mochis.