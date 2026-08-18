Conoce quién es quién en La captura, la película de Netflix sobre la detención de El Chapo Guzmán que promete no ser un largometraje que glorifique a la figura, sino una mezcla la acción con suspenso político y militar disponible en streaming.

Netflix ha apostado una vez más por retratar uno de los episodios más oscuros, complejos y mediáticos de la historia contemporánea de México: la persecución y posterior caída del capo narco más famoso del planeta.

Bajo el título de La captura, esa cinta se adentra en las operaciones de inteligencia que derivaron en la detención de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Busca distanciarse del formato de las narcoseries tradicionales para enfocarse de lleno en los momentos críticos de investigación, espionaje y despliegue táctico.

Con una factura técnica impresionante, la película pone sobre la mesa el pulso tenso entre las fuerzas de seguridad, los hilos del poder político y el implacable engranaje del Cártel de Sinaloa.

Elenco de 'La captura' en Netflix Netflix

¿De qué trata La captura?

La captura se articula como un thriller que disecciona el famoso Operativo Cisne Negro, la incursión militar efectuada a principios de 2016 en la ciudad de Los Mochis, la cual va desde el cerco satelital hasta el arresto de El Chapo Guzmán.

Uno de los grandes aciertos de la producción es la reconstrucción escénica de los escenarios reales. La película dedica un bloque a mostrar la complejidad de los túneles conectados al sistema de alcantarillado público, un recurso que el capo utilizó en repetidas ocasiones para esfumarse frente a los ojos de las autoridades.

De acuerdo con Netflix, la cinta presta especial atención a detalles históricos para añadir una capa de realismo que eleva la calidad del filme por encima de la media del género.

Elenco de 'La captura' en Netflix Netflix

¿Quién es quién en La captura?

El encargado de liderar el bando de la ley en esta ficción es el actor mexicano Alfonso Herrera, quien se pone en las botas de Arturo Carmona, un agente de las fuerzas especiales e inteligencia militar sobre cuyos hombros recae la titánica misión de rastrear y acorralar al prófugo más buscado del mundo.

El personaje de Herrera sintetiza la obsesión, el desgaste físico y el conflicto ético de los efectivos que operaron en la clandestinidad para dar con el paradero del capo. La interpretación de Poncho Herrera quiere mostrar a un hombre acorralado por la presión política, el temor a las traiciones internas y la urgencia de concretar un operativo limpio en medio de una red de corrupción endémica.

Acompañando a Poncho, se encuentra Noé Hernández como Héctor Rosales; el actor también apareció en Narcos: México. Representando a Joaquín “El Chapo” Guzmán está Héctor Kotsifakis, en una actuación que logra capturar los ademanes, el tono de voz y la gesticulación del capo sinaloense.

Paola Fernández da vida a Isaura Carmona y Juan Pablo Cruz García aparece como “El Cholo”, quien tiene un peso sustancial en la trama.

La captura está dirigida por Chava Cartas y producida por Draco Films, con Francisco González Compeán y Sebastián Jurado al frente.

'La captura' en Netflix Netflix

¿Cuándo se estrena La captura en Netflix?

El estreno de la película sobre la detención de El Chapo Guzmán está programado para el viernes 21 de agosto.

La captura también puede verse en CineSpot y CineTop, establecimientos en CDMX y EdoMex.; al igual que habrá funciones en Cines Siglo XXI de Mérida. Sin embargo, la última proyección es el 19 de agosto.