Así luce Iván 'El Cholo' Gastélum fuera de la serie de Netflix "La Captura"

La historia de Joaquín "El Chapo" Guzmán volvió a llamar la atención con el estreno de "La Captura" en Netflix, película mexicana que recrea uno de los operativos más recordados contra el antiguo líder del Cártel de Sinaloa.

La cinta, dirigida por Chava Cartas, llegó a la plataforma el pasado 21 de agosto y tiene entre sus personajes a Jorge Iván "El Cholo" Gastélum, interpretado por el actor Juan Pablo Cruz García. El personaje aparece junto a “El Chapo” durante la persecución que terminó con la detención de ambos en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016.

Pero, ¿cómo luce en la vida real el hombre que acompañaba al capo durante aquella fuga?

¿Quién es Jorge Iván "El Cholo" Gastélum?

Su nombre completo es Jorge Iván Gastélum Ávila, aunque durante años fue identificado por su apodo de "El Cholo Iván". Autoridades estadounidenses lo han señalado como un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa y cercano colaborador de Guzmán Loera.

De acuerdo con documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gastélum habría tenido un papel importante dentro de la organización entre 2009 y 2016.

Antes de convertirse en uno de los hombres que acompañaban a "El Chapo", ya había tenido problemas con las autoridades. En 2009 protagonizó una fuga del penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa. Según registros citados en su momento por distintos medios, habría salido de prisión utilizando ropa de mujer.

Jorge Iván "El Cholo" Gastélum FGR

También fue señalado como jefe de plaza en Guamúchil, donde presuntamente tenía bajo sus órdenes a un grupo numeroso de hombres armados.

Así luce "El Cholo Iván" en la vida real

En "La Captura", Juan Pablo Cruz García da vida a Gastélum. Para el papel, el actor aparece con cabello corto, barba y bigote, una imagen que guarda parecido con algunas de las fotografías que se conocen del narcotraficante.

Una de las imágenes más famosas de "El Cholo Iván" fue tomada después de su detención, el 8 de enero de 2016, cuando fue fotografiado junto a "El Chapo". Aquella fotografía se volvió una de las postales más recordadas del operativo realizado en Los Mochis.

“La Captura” en Netflix. Captura Netflix.

También existen imágenes posteriores relacionadas con sus procesos judiciales, en las que aparece con barba y cabello corto. Son precisamente esas fotografías las que permiten comparar al personaje de la película con el hombre real en el que está basado.

La fuga que terminó con la captura de "El Chapo"

La película retoma los acontecimientos ocurridos después de la segunda fuga de Guzmán Loera del penal del Altiplano, en julio de 2015.

Meses más tarde, elementos de la Marina realizaron un operativo en Los Mochis, donde localizaron al capo. "El Chapo" y "El Cholo Iván" intentaron escapar del inmueble intervenido y terminaron entrando al sistema de drenaje para evitar ser detenidos.

La huida continuó por varias calles de la ciudad. Incluso consiguieron un vehículo para tratar de alejarse del lugar, pero finalmente fueron interceptados por las autoridades.

Ese momento marcó el final de una de las persecuciones más mediáticas en la historia reciente de México.

¿Dónde está actualmente "El Cholo Iván"?

A diferencia de "El Chapo", quien fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y posteriormente sentenciado a cadena perpetua, Gastélum permaneció varios años encarcelado en México.

El 1 de abril de 2023 fue extraditado a Estados Unidos. Días después compareció ante una corte federal del Distrito de Columbia.

Actualmente enfrenta acusaciones relacionadas con una presunta conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana con destino a Estados Unidos, además de un cargo por armas de fuego vinculado con actividades de narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los cargos que enfrenta podrían llevarlo a recibir una condena de cadena perpetua, mientras que el delito relacionado con armas contempla una pena obligatoria adicional de 30 años.

Así, mientras "La Captura" lleva nuevamente su historia a las pantallas de Netflix, la situación legal de Jorge Iván "El Cholo" Gastélum continúa lejos de haber terminado.