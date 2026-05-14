¿Inapropiado? Olivia Rodrigo desata debate por el polémico vestuario de su show en Barcelona

El estilo de Olivia Rodrigo vuelve a dar de qué hablar. Durante su última presentación para Spotify en Barcelona, la cantante acaparó las miradas al apostar por la tendencia coquette con un vestido babydoll lavanda y unos bloomers a juego, un look que no tardó en volverse el centro de la conversación en redes sociales.

Tras subirse al escenario el pasado fin de semana, su presentación no tardó en replicarse de forma masiva, inundando las plataformas con fotos y clips del momento. Los videos del show muestran a la intérprete en plena actuación luciendo el babydoll, un fragmento que bastó para encender el debate y generar opiniones sobre este tipo de atuendos.

Redes sociales se dividen por look de Olivia Rodrigo en concierto

Entre las críticas más duras, algunos usuarios acusaron a la cantante de infantilizar su imagen con ese tipo de vestuario mientras realiza movimientos sugerentes sobre el escenario, calificando la combinación como un comportamiento inapropiado y cuestionando el apoyo que recibe este tipo de espectáculos.

“¿Se viste como una niña pequeña y se toca de forma sexual? ¿Quién demonios apoya este tipo de comportamiento abominable? Que se vista como un adulto y lo haga, vale, ¿pero una niña? ¡Ni hablar!“, se puede leer en una de las publicaciones.

También hubo quienes salieron en su defensa, explicando que el atuendo era solo parte de la temática del show y rechazando los señalamientos del público.

“Es realmente frustrante que una mujer ni siquiera pueda vestirse como le da la gana porque la gente enseguida piensa que se está sexualizando. El problema no es Olivia; es tu mentalidad. Tú eres el problema. Si eres un pervertido, ese es tu problema”.

Olivia Rodrigo desata debate por el polémico vestuario de su show en Barcelona Captura de Pantalla

Una estética inspirada en los años 90

Por otra parte, varios usuarios recordaron que este estilo de vestidos no es nada nuevo en la música, ya que se han visto en distintos géneros musicales y artistas desde hace varias décadas. En redes sociales, también se mencionó que este look está inspirado en la moda de los años 90, una época en la que muchas cantantes de música alternativa usaban un estilo muy parecido.

De hecho, un usuario comentó en internet que Courtney Love solía vestirse de esa manera en sus conciertos y en ese entonces nadie lo veía como un problema. El debate en redes se extendió a otros proyectos recientes del cine y la televisión, señalando que la discusión sobre cómo se debe mostrar a las artistas en pantalla es un tema recurrente.

Olivia Rodrigo desata debate por el polémico vestuario de su show en Barcelona X @xoalajaisnzloa

Un patrón recurrente en la industria del pop

Al final, muchos usuarios coincidieron en que este caso es parte de algo que pasa todo el tiempo en el mundo del entretenimiento. Históricamente, la ropa, el estilo y las decisiones que toman las cantantes y actrices siempre terminan bajo la lupa del público, convirtiéndose en el blanco perfecto para la controversia.

La nueva polémica de Olivia Rodrigo se suma a una larga lista de artistas que han vivido casos similares. Este tipo de discusiones ya se han visto en el pasado con otras figuras del pop; artistas como Britney Spears, Ariana Grande y Sabrina Carpenter son los ejemplos más comunes que la gente recuerda a la hora de analizar cómo evoluciona la vestimenta y la propuesta visual en la industria de la música.