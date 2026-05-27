México 86: cines de CDMX para ver la película de Diego Luna antes del estreno en Netflix

México 86 ya comenzó a llegar a distintas salas de cine de la Ciudad de México y se ha convertido en una de las películas mexicanas más comentadas por los aficionados al futbol y al cine. La producción, protagonizada por Diego Luna, aprovecha el ambiente previo al Mundial 2026 para contar una historia inspirada en el torneo de 1986, uno de los eventos deportivos más recordados en el país.

Aunque muchos podrían pensar que la cinta estará disponible en complejos comerciales, la realidad es que su exhibición se concentra en cines culturales e independientes. Espacios como la Cineteca Nacional, Cine Tonalá y Cinemanía son algunos de los lugares donde el público podrá verla en pantalla grande antes de que llegue oficialmente a Netflix.

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¿En qué cines se puede ver ‘México 86’?

La película tiene funciones programadas en varios recintos de la CDMX con distintos horarios y precios. Algunos espacios comenzaron las proyecciones desde el pasado 24 de mayo, mientras que otros tendrán funciones especiales durante los próximos días.

Uno de los lugares donde puede verse es la Cineteca Nacional, que programó funciones para el miércoles 27 y jueves 28 de mayo en horarios de 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas. El costo del boleto es de 70 pesos.

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La Casa del Cine también proyectará la película el miércoles 27 de mayo a las 20:30 horas y el acceso tiene un precio de 71 pesos.

Otra opción para los aficionados es Cinespot, en su sucursal de Tláhuac, donde la película comenzó funciones el miércoles 27 de mayo con posibilidad de extender su permanencia en cartelera dependiendo de la respuesta del público. El boleto cuesta 65 pesos.

Mientras tanto, Cinetop Azcapotzalco programó funciones el miércoles 27 de mayo en tres horarios distintos: 13:20, 17:15 y 21:10 horas.

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También la Cineteca Nacional de Chapultepec incluyó la cinta en su cartelera con funciones en los mismos horarios y fechas. En este recinto el precio de entrada es de 50 pesos.

Por otra parte, Cine Tonalá tendrá una función especial el sábado 30 de mayo a las 18:30 horas. El boleto tiene un costo de 70 pesos.

Cinemanía contará con funciones desde el miércoles 27 de mayo hasta el miércoles 3 de junio en distintos horarios. El precio general del boleto es de 65 pesos.

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En Cinemas WTC habrá varias funciones diarias del 27 de mayo al 3 de junio. Los boletos cuestan 90 pesos en sala tradicional y 190 pesos en formato VIP.

¿De qué trata la película ‘México 86’?

La historia sigue a Martín de la Torre, un personaje involucrado en negociaciones relacionadas con la organización de un Mundial de futbol en México. A lo largo de la trama aparecen temas políticos, económicos y mediáticos que muestran todo lo que ocurre detrás de un evento deportivo internacional.

La película utiliza el contexto del Mundial de 1986 para construir una crítica sobre el poder y el impacto social del futbol en México. Además, mezcla momentos de humor con referencias a hechos que marcaron aquella época.

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El elenco reúne a Diego Luna junto a Karla Souza y Memo Villegas, actor que ganó popularidad gracias al personaje del “Teniente Harina”.

¿Cuándo llega ‘México 86’ a Netflix?

Después de su paso por salas de cine, la película también tendrá estreno en streaming. Netflix confirmó que México 86 llegará a su catálogo el próximo 5 de junio.