¿Romance fuera del guion? Ellos son la pareja real de ‘La Oficina’ en Prime Video

El estreno de La Oficina, la nueva adaptación mexicana disponible en Prime Video, ha despertado interés no solo por su propuesta narrativa, sino también por la vida personal de su elenco.

Entre las conversaciones que han surgido tras su lanzamiento, destaca la relación sentimental entre dos de sus protagonistas, quienes mantienen un vínculo fuera de la ficción.

Una adaptación que retoma el formato original

La serie retoma el concepto de The Office, producción estadunidense que popularizó el formato de falso documental dentro de la comedia televisiva.

Emitida entre 2005 y 2013, la versión original se consolidó como una de las sitcoms más influyentes, lo que dio pie a múltiples adaptaciones en distintos países.

En el caso de México, el proyecto fue desarrollado por Prime Video con un enfoque local, trasladando la historia a un entorno laboral que refleja dinámicas sociales y políticas del país.

¿Quién es quién en 'La Oficina'?

La adaptación mexicana presenta a un grupo de personajes que trabajan en la empresa ficticia Jabones Olimpo, con perfiles inspirados en la versión original, pero ajustados al contexto nacional.

Entre los integrantes del elenco destacan:

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III

como Jerónimo Ponce III Alejandra Ley como Abi Delgado

como Abi Delgado Fabrizio Santini como Memo Guerrero

como Memo Guerrero Edgar Villa como Aniv Rubio

como Aniv Rubio Elena del Río como Sofi Campos

La serie se estrenó el 13 de marzo, y desde entonces ha generado conversación entre los usuarios de la plataforma.

La pareja que traspasa la pantalla

Más allá de las relaciones ficticias dentro de la historia, la producción ha llamado la atención por una relación confirmada entre dos de sus protagonistas.

Se trata de Fernando Bonilla y Elena del Río, quienes mantienen un vínculo sentimental desde hace varios meses.

Ambos actores han compartido contenido en redes sociales donde muestran momentos juntos, lo que ha permitido a sus seguidores identificar su relación fuera del set.

¿Cómo se hizo público el romance?

Aunque la pareja no ha realizado un anuncio formal, su relación ha sido visible a través de publicaciones en Instagram, donde intercambian mensajes y aparecen en fotografías juntos.

De acuerdo con lo que han compartido, el actor ha sido quien con mayor frecuencia publica imágenes y comentarios relacionados con su vida en pareja.

También se les ha visto asistir juntos a eventos sociales, donde han mostrado cercanía de manera pública.

Trayectoria de los actores

Fernando Bonilla cuenta con una carrera en teatro, televisión y comedia. Además de su participación en ‘La Oficina’, ha desarrollado proyectos escénicos y personajes propios dentro del entretenimiento.

Por su parte, Elena del Río ha trabajado en distintas producciones de teatro, cine y televisión. Su papel como Sofi Campos en la serie ha contribuido a ampliar su reconocimiento entre el público.

Un fenómeno que trasciende la ficción

El interés por la vida personal del elenco ocurre en paralelo al impacto que ha tenido la serie tras su estreno.

La adaptación mexicana forma parte de una lista de versiones internacionales de ‘The Office’, cuyo formato continúa vigente dentro de la industria televisiva global.