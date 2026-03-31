Nuevo tráiler de Masters of the Universe muestra la historia de He-Man

El regreso de Masters of the Universe ya tiene forma más clara. Después de meses de adelantos y primeras imágenes, el nuevo tráiler finalmente deja ver hacia dónde apunta la historia y qué tipo de película está construyendo el equipo detrás de este proyecto.

La cinta, dirigida por Travis Knight, busca algo más ambicioso que una simple adaptación, sino más bien convertirse en el punto de partida de una nueva franquicia alrededor de uno de los personajes más reconocidos dentro del universo geek, pero que no siempre ha tenido presencia constante en el cine reciente.

Un tráiler que define el tono de la historia en Masters of the Universe

El nuevo avance presenta a Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, como un hombre que vive en la Tierra, lejos del mundo al que realmente pertenece.

En esta versión, el personaje lleva años desconectado de su origen tras la caída de su planeta, provocado por el ataque de su principal enemigo: Skeletor.

Su vida cotidiana transcurre sin grandes cambios, pero con una constante: el deseo de regresar.

El giro llega cuando finalmente tiene la oportunidad de volver. Sin embargo, el regreso no es como lo imaginaba. Su mundo está devastado y apenas sobrevive gracias a un grupo de resistencia que intenta frenar el dominio del villano.

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He-Man y el origen del poder

Uno de los elementos centrales del tráiler es la aparición de la Espada del Poder de Grayskull, el objeto que transforma a Adam en He-Man.

La película plantea este momento no solo como una transformación física, sino como un proceso interno. El personaje debe recuperar su vínculo con su identidad y asumir el rol que dejó atrás.

A partir de ahí, la narrativa se expande con la formación de alianzas. He-Man no enfrentará solo a Skeletor, sino que reunirá a un grupo de guerreros que representan distintas fuerzas dentro de este universo.

Masters of the Universe X @mastersmovie

Un elenco que mezcla nuevas caras y nombres conocidos

El proyecto también destaca por su reparto. Nicholas Galitzine, quien ganó visibilidad con The Idea of You, asume el reto de dar vida tanto a Adam como a He-Man, un personaje con una base de fans consolidada.

Del otro lado, Jared Leto interpreta a Skeletor, uno de los villanos más reconocibles dentro de la cultura pop.

El equipo se completa con Camila Mendes como Teela y Idris Elba como Man-At-Arms, dos figuras clave dentro del universo de la historia.

También se suman Alison Brie y Morena Baccarin, ampliando un elenco que mezcla experiencia con nuevas apuestas.

Nuevo tráiler de Masters of the Universe muestra la historia de He-Man. X @mastersmovie

Travis Knight y el salto al live action

Detrás de la cámara está Travis Knight, conocido por su trabajo en animación y por dirigir Bumblebee. Su participación marca un punto interesante para el proyecto, ya que combina sensibilidad visual con experiencia en historias de acción.

Este será uno de sus proyectos más ambiciosos en live action, especialmente por el reto de trasladar un universo que originalmente nació en formatos animados y juguetes a una narrativa cinematográfica más amplia.

Nuevo tráiler de Masters of the Universe muestra la historia de He-Man. X @mastersmovie

¿Cuándo se estrena Masters of the Universe?

La película ya tiene fecha confirmada. Masters of the Universe llegará a cines el 5 de junio de 2026, con un lanzamiento global que buscará posicionarla como uno de los títulos fuertes del verano.

El estreno no solo representa el regreso de He-Man a la pantalla grande, también pone a prueba el interés actual por este tipo de historias dentro de la industria.