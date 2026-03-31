La película Scandalous! todavía no inicia su rodaje y ya enfrenta su primera gran tensión: la versión de la historia que quiere contar no coincide con la de su protagonista real.

Y es que Kim Novak reapareció públicamente para cuestionar el proyecto que revive su romance con Sammy Davis Jr., y puso el foco en dos puntos clave. El casting de Sydney Sweeney y el tono con el que se retratará una relación que, según ella, fue mucho más íntima de lo que sugiere el título.

A sus 93 años, la actriz dejó clara su postura sin rodeos. Para ella, la película no solo parte de una decisión equivocada en su protagonista, sino que también corre el riesgo de contar una historia que no representa lo que realmente vivió en uno de los momentos más complejos de su carrera.

Kim Novak rechaza a Sydney Sweeney en película sobre su romance IG kim___novak

Kim Novak cuestiona el casting de Sydney Sweeney

El primer señalamiento de Kim Novak fue directo hacia la elección de Sydney Sweeney como su intérprete. La actriz de la época dorada de Hollywood aseguró que “nunca lo hubiera aprobado”, marcando distancia con el proyecto desde su concepción.

Además, calificó a Sweeney como “totalmente equivocada” para el papel, una declaración que rápidamente colocó el tema del casting en el centro de la conversación. Aunque parte de su crítica hizo referencia a la apariencia física de la actriz, Novak insistió en que su preocupación va más allá de lo superficial.

Para ella, interpretar su historia implica capturar una personalidad marcada por el contexto de la industria en los años 50, una etapa en la que la imagen pública de las estrellas estaba completamente controlada por los estudios.

Sydney Sweeney Europa Press

Más que un romance polémico

Uno de los puntos que más inquieta a Kim Novak es el enfoque narrativo de Scandalous!. La actriz teme que su relación con Sammy Davis Jr. sea reducida a un episodio sensacionalista, cuando en realidad (según su versión) se trató de un vínculo personal genuino.

Novak ha insistido en que no considera que esa relación haya sido “escandalosa”. En cambio, la describe como una conexión importante en su vida, basada en afinidades y en la búsqueda de aceptación en un entorno que imponía reglas estrictas.

Este matiz es relevante si se toma en cuenta el contexto social de la época. En 1957, una relación interracial en Hollywood no solo era poco común, sino que también podía poner en riesgo carreras.

Kim Novak rechaza a Sydney Sweeney en película sobre su romance IG blondynka_hitchcocka

La presión de los estudios en el Hollywood clásico

El romance entre Kim Novak y Sammy Davis Jr. no ocurrió en un vacío. Estuvo atravesado por las tensiones propias de una industria que controlaba la vida personal de sus estrellas.

Harry Cohn, entonces jefe de Columbia Pictures. Diversos reportes señalan que el ejecutivo veía la relación como un problema potencial para la imagen de la actriz y para los intereses del estudio.

Las presiones habrían escalado a un nivel considerable, con advertencias dirigidas hacia Davis Jr., lo que refleja el tipo de decisiones que se tomaban en esa etapa del cine estadounidense.

El equipo detrás de Scandalous!

A pesar de las declaraciones de Kim Novak, la producción de Scandalous! sigue avanzando. El proyecto será dirigido por Colman Domingo, quien dará el salto a la dirección con esta historia.

El papel de Sammy Davis Jr. estará a cargo de David Jonsson, mientras que Sydney Sweeney no solo protagoniza la película, sino que también participa como productora.

Sweeney ha expresado públicamente su entusiasmo por el proyecto y ha señalado que se siente honrada de interpretar a Kim Novak. Además, ha revelado que fue ella quien impulsó la participación de Domingo como director, convencida de que su visión puede aportar una lectura contemporánea a la historia.