Lamine Yamal fue baja de España en la práctica de este viernes

Lamine Yamal fue baja de España en el entrenamiento de este viernes, una práctica de recuperación en la que tampoco trabajaron sobre el césped Pedro Porro, Aymeric Laporte y Nico Williams, a tres días del duelo frente a Portugal por los octavos de final del Mundial 2026.

La selección dirigida por Luis de la Fuente trabajó en las instalaciones del Dignity Health Sports Park, casa de Los Ángeles Galaxy, en una sesión enfocada principalmente en la recuperación física del plantel tras la victoria de 3-0 sobre Austria, resultado que aseguró el boleto español a la siguiente ronda.

Las ausencias de Lamine, Porro y Laporte no encendieron las alarmas, pues todo apunta a una gestión de cargas después del desgaste acumulado en el compromiso del jueves. Porro disputó los 90 minutos, mientras que Lamine abandonó el encuentro al minuto 85 y Laporte salió prácticamente al final para permitir el debut de Arnau Pubill con la selección absoluta.

El caso distinto sigue siendo el de Nico Williams, quien continúa recuperándose de la lesión sufrida durante el último partido de la fase de grupos frente a Uruguay, cuando recibió un fuerte golpe en una jugada con Nicolás de la Cruz.

A pesar de no entrenar con el grupo, el extremo del Athletic Club mantiene la esperanza de llegar al compromiso frente a Portugal. Después del triunfo sobre Austria fue cuestionado sobre sus posibilidades de reaparecer y respondió con una sola palabra: "Ojalá".

Otro de los jugadores que realizó trabajo diferenciado fue Dani Olmo. El mediocampista del Barcelona, quien volvió a la titularidad y fue uno de los futbolistas más destacados en la victoria sobre Austria, trabajó sobre una bicicleta estática instalada a un costado del terreno de juego como parte de su recuperación.

Concluida la práctica, la delegación española emprendió el viaje rumbo a Dallas, ciudad que albergará el partido del próximo lunes y donde La Roja cambiará el clima templado de la costa de California por las altas temperaturas de Texas.

España buscará el pase a los cuartos de final frente a una Portugal que necesitó venir de atrás para eliminar a Croacia. Los lusos igualaron el marcador gracias a un penal convertido por Cristiano Ronaldo y evitaron la prórroga con un gol de Gonçalo Ramos en los minutos finales para instalarse entre los 16 mejores del torneo.

Nico Williams mantiene la esperanza de llegar al duelo contra Portugal

Aunque volvió a trabajar por separado este viernes, Nico Williams no está descartado para el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Portugal. El extremo español continúa recuperándose de la lesión que sufrió en el encuentro de la fase de grupos ante Uruguay, pero mantiene el objetivo de reaparecer el próximo lunes.

Tras la victoria de España sobre Austria, Williams fue cuestionado en la zona mixta sobre sus posibilidades de estar disponible para el compromiso en Dallas y respondió con optimismo.

"Ojalá", dijo el atacante del Athletic Club, quien sigue siendo la principal incógnita para Luis de la Fuente de cara al choque de eliminación directa.