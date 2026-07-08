Dr. Simi conquista Estados Unidos con perreo en pleno Mundial

La figura del Dr. Simi rebasó las fronteras nacionales y conquistó la pantalla chica de Estados Unidos durante la fiebre del Mundial. El popular personaje robó cámara en una transmisión de la cadena Fox Sports, donde demostró sus habilidades para el baile y desató las risas del público anglosajón.

El conductor británico James Corden presentó a la icónica botarga mexicana durante la emisión de su programa nocturno “After Hours”. El presentador dedicó un bloque completo para analizar el fenómeno cultural que rodea a esta figura y catalogó al muñeco como la mascota no oficial de la Selección Mexicana.

Botargas del Dr. Simi perreando en el Mundial. Foto: Captura de pantalla

Para ilustrar el furor que causa este personaje, la producción proyectó un material audiovisual que asombró a los televidentes estadounidenses. El clip mostró a múltiples botargas del simpático doctor luciendo disfraces creativos mientras ejecutaban pasos de perreo al ritmo vibrante de la música reguetón.

El comediante inglés reaccionó con humor ante las imágenes y calificó la coreografía callejera como una rutina asombrosa. Durante su monólogo, Corden bromeó sobre el aspecto físico del personaje y señaló un supuesto parecido con su propio padre, el señor Malcolm Corden, quien también acudió al estudio de grabación.

La sorpresiva aparición en el foro de Fox Sports

El momento cumbre de la noche ocurrió cuando el verdadero Dr. Simi irrumpió físicamente en el set principal del canal deportivo. La botarga ingresó al escenario luciendo la tradicional camiseta verde de la Selección Mexicana, lo que provocó una ovación inmediata por parte de los asistentes presentes en la grada.

La incursión del personaje rompió el protocolo habitual del show televisivo e inyectó una fuerte dosis de folclor nacional a la cobertura internacional del balompié. El público local aplaudió la energía desbordante del símbolo farmacéutico, quien saludó a las cámaras y tomó el centro de la pista para continuar con el espectáculo.

El padre del conductor interactuó directamente con el invitado especial y le siguió el juego frente a los reflectores del set. Malcolm Corden aseguró ante los micrófonos que el carismático personaje mexicano era su gran amigo, desatando otra ola de carcajadas en el foro norteamericano.

Un baile viral que conquistó las redes sociales

Ambas figuras protagonizaron una rutina cómica de baile que marcó el clímax definitivo del segmento televisivo. El doctor y el señor Corden coordinaron movimientos al centro del plató, generando un momento único que fusionó el humor británico con la picardía de la cultura popular de México.

Malcolm Corden recibiendo al Dr. Simi. Foto: Captura de pantalla

La cadena televisiva tituló oficialmente este divertido encuentro como “¿El Dr. Simi y el papá de James son la misma persona?”. La televisora extrajo el fragmento de video y lo distribuyó de manera inmediata a través de sus plataformas digitales oficiales para amplificar el alcance de la transmisión.

El clip cruzó vertiginosamente al entorno de las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron masivamente las divertidas imágenes. La escena acumuló miles de reproducciones en muy pocas horas y posicionó al personaje como uno de los grandes protagonistas virales fuera de las canchas de futbol.