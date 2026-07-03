¿Muy enamorado? Hamilton confiesa que Kim Kardashian es la razón de su felicidad

Lewis Hamilton atraviesa uno de los momentos más positivos de su carrera y, al parecer, también de su vida personal. A pocos días del Gran Premio de Gran Bretaña, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 sorprendió a los aficionados al hacer la que, hasta ahora, ha sido su declaración más clara sobre su relación con Kim Kardashian.

¿Qué dijo Lewis Hamilton sobre Kim Kardashian?

Durante una convivencia con fanáticos en el circuito de Silverstone, el británico participó en una charla donde habló sobre su presente con Ferrari, pero terminó robándose los reflectores por un comentario relacionado con la empresaria e influencer estadounidense.

El piloto británico respondió con humor a una broma sobre su vida amorosa. IG

Todo comenzó cuando el comentarista David Croft le comentó que este año lucía mucho más relajado y feliz, tanto dentro como fuera de las pistas. Antes de que Hamilton respondiera, su excompañero George Russell intervino con una broma que provocó las risas del público.

¿Es porque ahora tienes un coche más rápido o porque tienes una nueva novia?", lanzó el piloto de Mercedes entre carcajadas.

Hamilton habló abiertamente sobre su relación con la empresaria estadounidense y dejó claro que atraviesa una etapa muy especial IG

Lejos de esquivar el tema, Hamilton siguió el juego y primero habló sobre el proceso que ha vivido desde su llegada a Ferrari, una escudería que calificó como única dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Así confirmó Hamilton lo enamorado que está de Kim Kardashian

El piloto explicó que su primera temporada con el equipo italiano fue especialmente complicada, pero aseguró que el trabajo realizado durante los últimos meses finalmente está dando resultados y que sentirse parte de una estructura tan histórica ha sido una experiencia muy especial.

Sin embargo, cuando parecía que la conversación terminaría ahí, Hamilton soltó una frase que desató la euforia entre los asistentes.

Y, por supuesto... la razón es Kim", dijo entre sonrisas, confirmando con humor que la empresaria también forma parte de la felicidad que vive actualmente.

Kim Kardashian se ha convertido en una presencia constante en la vida del piloto, acompañándolo en varias carreras Especial/ Grosby Group

La historia de amor entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian

Aunque desde principios de 2026 circulaban versiones sobre un romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian, la pareja había preferido mantener un perfil discreto y evitar declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

Las especulaciones comenzaron después de que ambos fueran vistos compartiendo tiempo juntos durante un viaje a Japón y posteriormente en Inglaterra. Más tarde aparecieron en la Super Bowl, alimentando aún más las versiones de un posible noviazgo.

La cercanía entre Kardashian y Hamilton no es nueva y se remonta a más de una década de amistad. IG

Con el paso de los meses, las apariciones públicas fueron haciéndose más frecuentes hasta que, en junio de este año, la relación quedó prácticamente confirmada a través de publicaciones en redes sociales y diversas fotografías compartidas por personas cercanas a ambos.

Desde entonces, Kim Kardashian también ha comenzado a hacerse presente en algunos de los compromisos deportivos del piloto.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el Gran Premio de Mónaco, donde la empresaria asistió para apoyar a Hamilton. Posteriormente volvió a acompañarlo en distintas actividades relacionadas con la Fórmula 1, consolidando su presencia en el entorno del británico.

Los comentarios que ha hecho Lewis Hamilton sobre su relación

Esta no es la primera ocasión en la que Hamilton habla sobre la importancia que tiene Kardashian en su vida. Semanas atrás, durante otro compromiso del campeonato, el piloto ya había agradecido públicamente el respaldo que recibe de la empresaria.

El siete veces campeón del mundo destacó que su adaptación a Ferrari también ha sido clave para disfrutar nuevamente de la Fórmula 1. Pirelli Motorsport

En aquella ocasión explicó que contar con personas que creen en él hace una gran diferencia en medio de la intensa presión que implica competir al más alto nivel, destacando especialmente el apoyo que recibe de Kim de manera cotidiana.

Según diversas publicaciones estadounidenses, la relación ha evolucionado de forma natural debido a la amistad que ambos mantenían desde hace varios años.

Fuentes cercanas aseguran que comparten estilos de vida similares, entienden las exigencias de sus respectivas carreras y han encontrado la manera de mantener una relación estable pese a los constantes viajes y compromisos internacionales.

Diversos medios internacionales aseguran que la relación entre el piloto y la empresaria es cada vez más sólida. Especial

Incluso familiares de Kardashian habrían mostrado su aprobación hacia el romance, convencidos de que Hamilton aporta tranquilidad y estabilidad a la vida de la empresaria.

Por ahora, el respaldo de una escudería histórica y el apoyo de Kim Kardashian fuera de los circuitos, el piloto parece haber encontrado el equilibrio que tanto buscaba.