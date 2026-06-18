¡No lo vas a creer! North West toma una decisión drástica a sus 13 años (y Kim Kardashian no pudo detenerla)

North West está decidida a demostrar que es más que un apellido. A sus apenas 13 años, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West acaba de tomar una de las decisiones más importantes de su vida: lanzarse a los escenarios con su primera gira musical por Norteamérica.

Así será la primera gira musical de la hija de Kim Kardashian

La noticia sorprendió a los seguidores de la familia Kardashian-West, quienes han visto crecer a North frente a las cámaras desde su nacimiento. Sin embargo, la adolescente parece tener muy claro cuál quiere que sea su futuro y ha decidido apostar de lleno por la música, siguiendo los pasos de su padre, uno de los artistas más influyentes y polémicos de las últimas décadas.

La hija de Kim Kardashian y Kanye West recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Instagram

La joven anunció que formará parte del Molly x North Kimokawaii Tour, una gira que realizará junto a la rapera Molly Santana y que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá durante el mes de agosto.

El tour arrancará el 5 de agosto en Dallas y concluirá el 27 de agosto en Los Ángeles, después de visitar destinos como Houston, Nueva York, Boston, Chicago, Filadelfia y Toronto.

En los últimos meses, North ha acelerado su incursión en la industria musical. Firmó con una compañía discográfica independiente, lanzó varios sencillos y ha participado en festivales de gran relevancia. Esto ha llamado especialmente la atención por la corta edad de North.

Mientras muchos adolescentes de su generación apenas comienzan la secundaria, ella ya prepara una serie de conciertos ante miles de personas, consolidando una carrera artística que parece avanzar a toda velocidad.

La trayectoria de North West

El anuncio llega apenas unos días después de que North celebrara su cumpleaños número 13 y realizara una de las actuaciones más comentadas de su naciente carrera. La joven participó en el festival Summer Smash de Lyrical Lemonade, en Illinois, donde ofreció su primera presentación como solista frente a una multitud.

El anuncio llega poco después de su primera actuación en solitario en un festival de música. Instagram

Durante el espectáculo interpretó varios temas de su primer EP, N0rth4evr, lanzado recientemente, además de compartir escenario con Molly Santana, quien ahora será su compañera de gira.

La química entre ambas artistas fue tan evidente que muchos seguidores comenzaron a especular sobre futuros proyectos conjuntos, algo que finalmente terminó materializándose con este tour.

Kim Kardashian respalda el sueño artístico de North West

Por supuesto, Kim Kardashian no tardó en mostrar su apoyo. La empresaria compartió imágenes exclusivas desde el backstage y publicó varios videos de la presentación de su hija en redes sociales.

Kim Kardashian y Kanye West han mostrado públicamente su apoyo a la carrera artística de su hija. IG

En las grabaciones se observa a North luciendo un llamativo atuendo completamente negro, acompañado de gafas oscuras, botas deportivas y accesorios metálicos que reflejan la estética urbana que ha adoptado para esta nueva etapa.

Kanye West, ahora conocido como Ye, también celebró el momento. El rapero difundió imágenes de las actuaciones de North e incluso recordó algunas de las colaboraciones musicales que han realizado juntos, incluyendo el tema TALKING, que interpretaron en vivo meses atrás.

La joven artista busca construir una identidad propia dentro de la industria musical. Archivo

Aunque Kim ha expresado públicamente que se siente orgullosa del talento de su hija, la realidad es que North parece haber tomado el control de su propio camino artístico. De acuerdo con declaraciones previas de la fundadora de Skims, la adolescente pasa largas horas produciendo música, escribiendo canciones y perfeccionando sus habilidades dentro del estudio de grabación.

Solo puedo soñar con que mis hijos encuentren una pasión tan clara a una edad tan temprana", comentó Kim en una entrevista reciente, dejando ver que apoya plenamente las decisiones de su primogénita.

Todo apunta a que está decidida a construir una identidad propia, más allá del peso mediático de pertenecer a una de las familias más famosas del planeta.