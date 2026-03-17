Christian Nodal sorprende al apoyar 'Rosita' pese a la polémica que causó con Cazzu

Christian Nodal se pronunció sobre la polémica que rodea la canción “Rosita” de Rauw Alejandro, un tema que generó múltiples interpretaciones en redes sociales. El cantante decidió aclarar su postura tras las reacciones que involucraron su nombre y su vida personal.

Durante su encuentro con medios después de presentarse en la Feria de Texcoco, el artista no solo habló del tema musical, sino que también abordó aspectos de su vida privada, incluyendo la situación legal que mantiene con su expareja, la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, en relación con su hija.

La postura de Nodal sobre “Rosita”

En medio de la controversia, el cantante mexicano optó por mantenerse al margen de los conflictos y centrarse en su gusto musical. Aunque la canción fue señalada por incluir una posible referencia hacia él, Nodal dejó claro que no lo tomó de forma negativa.

Christian Noda Foto: @nodal.

“A mí Rauw y Jhay Cortez son de mis artistas favoritos. Y es como, lo disfruté mucho porque cada quien tiene su punto de vista, cada quien defiende su historia y la mía la verdad que está muy lejano de todo lo que se cuenta y, y yo lo sostengo, ¿sabes? Entonces para mí fue un orgullo”.

Con estas declaraciones, el intérprete reafirmó que su versión de los hechos es distinta a la que circula en redes sociales, evitando confrontaciones directas.

¿Por qué causó polémica Rosita?

Todo comenzó tras el lanzamiento del tema “Rosita”, cuando una de sus frases llamó la atención del público. La línea “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” fue interpretada por muchos como una referencia directa al cantante.

Christian Nodal Foto: @nodal.

La conversación creció aún más cuando Nodal compartió una imagen junto a Ángela Aguilar utilizando esta canción como fondo, lo que provocó diversas reacciones entre usuarios.

Por su parte, Cazzu reaccionó públicamente al tema, cuestionando tanto el contenido como el contexto en el que fue creado.

Especial

"Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quién han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?".

Además, señaló que la situación impacta directamente en su hija, a quien considera la principal afectada.

En su mensaje, la cantante también hizo referencia a quienes participaron en la creación de la canción, criticando la letra y la forma en que se manejan ciertas narrativas dentro de la industria.

Cazzu

“Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre. Después la de ese título que les gusta ponerme y, por último… Julieta. La chica con convicciones e ideales que bien conocen, esa que dicen se hace la víctima. ¿Víctima yo?”

El tema legal de Nodal y Cazzu por la imagen de su hija

Otro de los puntos que abordó Nodal en su encuentro con la prensa fue el proceso legal que inició contra su expareja. El cantante confirmó que tomó esta decisión con el objetivo de evitar que la imagen de su hija Inti sea expuesta públicamente.

Esta situación agrega un nuevo capítulo a la relación entre ambos artistas, que ha sido seguida de cerca por el público desde su separación.

PJG