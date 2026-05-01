El universo de los cuentos clásicos continúa su transformación en la pantalla grande. En esta ocasión, una de las historias más queridas de Disney se prepara para una nueva lectura que promete sorprender incluso a quienes conocen cada detalle del relato original.

El famoso actor mexicano Diego Luna se suma al elenco del live action de Enredados, una de las producciones más esperadas de The Walt Disney Company para los próximos años. La noticia ha generado expectativa no solo por su participación, sino por el papel que desempeñará dentro de la historia.

Diego Luna se une al live action de Enredados: su personaje podría cambiar la historia IG

¿Qué papel tendrá Diego Luna en el live action de Enredados?

De acuerdo con información del sitio especializado The Hollywood Reporter, Luna interpretará un personaje completamente nuevo, creado de forma exclusiva para esta adaptación. Este movimiento sugiere que la narrativa no será una copia fiel de la versión animada, sino una reinterpretación con nuevos matices.

La integración de Diego Luna al proyecto marca un punto de inflexión en la manera en que Disney aborda sus clásicos. Aunque la compañía no ha revelado detalles específicos sobre su personaje, se sabe que no formaba parte de la historia original.

Diego Luna se une al live action de Enredados: su personaje podría cambiar la historia Captura de pantalla

Esta decisión apunta a una estrategia clara: expandir el universo narrativo de Rapunzel y ofrecer una versión renovada para nuevas audiencias, sin perder la esencia que convirtió a la cinta animada en un referente.

La nueva versión de Enredados ya cuenta con protagonistas confirmados. La actriz Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim dará vida a Flynn Rider. A ellos se suma Kathryn Hahn como la villana Madre Gothel.

La participación de Diego Luna refuerza su presencia en producciones internacionales de alto perfil. Su trayectoria, que abarca cine independiente, proyectos mexicanos y franquicias globales, lo posiciona como uno de los actores más relevantes de su generación. Además, su incorporación fortalece la representación latina en grandes producciones de alcance mundial.

Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de Enredados Especial

Todo lo que se sabe del live action de Enredados: director, guion y estreno

El proyecto estará dirigido por Michael Gracey, reconocido por The Greatest Showman, y contará con guion de Jennifer Kaytin Robinson. Esta combinación sugiere una propuesta que apuesta tanto por el espectáculo visual como por una narrativa con enfoque contemporáneo.

Aunque Disney no ha confirmado una fecha oficial de estreno, se estima que la película podría llegar a los cines entre 2027 y 2028, en función del avance de la producción.

El rodaje comenzará en junio de 2026 en España, con locaciones en Alicante, Girona y Burgos. Estas regiones destacan por su riqueza arquitectónica y paisajes que evocan la estética de los cuentos clásicos, un elemento clave para recrear el universo visual de la historia.

Este live action forma parte de la estrategia global de Disney para reinterpretar sus clásicos animados, una tendencia que busca equilibrar la nostalgia con propuestas innovadoras capaces de conectar con nuevas generaciones.

Diego Luna se une al live action de Enredados: su personaje podría cambiar la historia Canva

¿Cómo cambiará la historia original con el nuevo personaje de Diego Luna?

La versión animada de 2010 se centraba en la historia de Rapunzel y su escape de la torre junto a Flynn Rider. Sin embargo, la introducción de un personaje inédito abre múltiples posibilidades narrativas.

La presencia del personaje interpretado por Diego Luna podría modificar el desarrollo de la trama. Su papel podría funcionar como catalizador de conflictos, aliado inesperado o incluso como una figura que aporte nuevas capas a la historia principal.

Diego Luna se une al live action de Enredados: su personaje podría cambiar la historia IG

Este tipo de cambios no solo amplían el universo del relato, también permiten explorar motivaciones, relaciones y giros argumentales que no estaban presentes en la versión original. Con ello, la película busca ofrecer una experiencia distinta, incluso para quienes ya conocen la historia.

La incorporación de Diego Luna al live action de Enredados confirma que Disney apuesta por una reinterpretación más amplia de sus clásicos. La creación de un personaje inédito introduce nuevas posibilidades narrativas y anticipa cambios en la historia original.

Aunque aún no se conocen todos los detalles, la combinación de talento internacional, locaciones europeas y un enfoque renovado apunta a una producción que busca equilibrar tradición e innovación dentro del universo de Rapunzel.