Nodal rompe el silencio y explica por qué demandó a Cazzu; "va por ahí"

Nodal y Cazzu han dado de qué hablar luego de que se diera a conocer que el cantante estaría emprendiendo acciones legales relacionadas con la exposición de su hija Inti en redes sociales. El tema salió a la luz después de que el propio intérprete hablara sobre la situación frente a medios de comunicación tras una de sus presentaciones.

La relación entre ambos artistas ha estado marcada por varios episodios polémicos desde su separación. El rompimiento ocurrió en medio de rumores de infidelidad y poco después el cantante confirmó su matrimonio con Ángela Aguilar, situación que provocó un intenso debate entre redes sociales.

(Foto: Mezcal Entertainment)

Christian Nodal revela demanda contra Cazzu

Durante un encuentro con la prensa después de presentarse en la Feria de Texcoco, Christian Nodal habló brevemente sobre su hija y explicó que existe una demanda relacionada con la forma en que la menor aparece en redes sociales.

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De acuerdo con el cantante, la intención principal de este proceso es evitar que la niña tenga una exposición pública constante mientras es pequeña. En su opinión, lo más adecuado es mantener su vida privada hasta que tenga la edad suficiente para tomar decisiones sobre su propia imagen.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, reveló el cantante.

Foto: IG

El artista también comentó que prefiere no profundizar más sobre el tema por ahora. Señaló que su postura es mantenerse reservado en lo que respecta a su hija y esperar a que, cuando sea mayor, pueda decidir por sí misma lo que desea hacer con su vida.

El contexto de la polémica entre Nodal y Cazzu

Este nuevo episodio ocurre después de que Cazzu hiciera una fuerte declaración pública relacionada con su ruptura con el cantante. La cantante se refirió al tema en una publicación de su blog en Substack, donde habló sobre lo que describió como una experiencia de abandono.

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La publicación apareció luego de la polémica generada por la canción “Rosita” de Rauw Alejandro, tema en el que se hace referencia a una historia amorosa que algunos relacionaron con su relación pasada con Nodal y con el matrimonio del cantante con Ángela Aguilar.

En ese contexto, la artista argentina escribió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores y que fue interpretado como una crítica hacia su expareja.

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“Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama crónica de un abandono”, escribió Cazzu en su blog como respuesta a la canción en que se hace alusión a su rompimiento con Nodal y la boda exprés de éste con Ángela Aguilar.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha dado más detalles sobre el posible proceso legal ni sobre cómo podría desarrollarse este nuevo capítulo en la relación que mantienen como padres de Inti.

PJG