Camila Fernández es sorprendida por su mamá América Guinart y su hija

La competencia en "Juego de Voces 2026" se está volviendo cada vez más intensa. Los Consentidos buscan recuperar su racha ganadora, pero Los Favoritos no se lo están poniendo fácil y han logrado equilibrar la balanza a su favor en varias etapas del programa.

Aunque Los Consentidos arrancaron con ventaja en el reality, desde la tercera emisión han estado muy cerca del triunfo sin conseguirlo del todo. Mientras tanto, Los Favoritos han tomado impulso y están marcando una diferencia importante en el marcador, con la intención de mantener el liderazgo hasta el final de la competencia.

En el primer duelo, titulado “Historia de una Canción”, Esteban Silvas y Jorge D’Alessio interpretaron “Nena”, mientras que Isabel Lascurain y Raúl Roma defendieron su participación con “Oye”. En esta ronda, Los Consentidos lograron imponerse y se llevaron dos puntos.

Más adelante, en la dinámica “La que me Representa”, Alex Fernández subió al escenario con “Nada es Normal”, mientras que Mayte Lascurain interpretó “Cuando Nadie Me Ve”. En esta ocasión, Los Favoritos fueron quienes se quedaron con la victoria, sumando también dos puntos en la competencia.

Camila y Alex Fernández tuvieron un momento muy emotivo en 'Te la Dedico' donde Camila, le dedico a su hermano 'No Importa la Distancia'.

Foto: Instagram juegodevocesof

Camila le dijo que, sin importar lo que vivieron, siempre jugaban videojuegos juntos. Recordó cómo él se volvió introvertido y cómo eso, de alguna forma, lo protegió y lo convirtió en el hombre que es hoy. Aseguró que cada lágrima lo hizo más amoroso, que nunca se fue realmente, sino que se transformó en un padre amoroso y en un gran cantante. “Sé que estarás ahí cuando te necesite”, expresó.

En un momento muy emotivo, Camila le llevó juguetes de la película Hércules, que tenían un valor especial para él. También estuvieron presentes sus abuelos, quienes lo abrazaron con cariño. Además, Camila le entregó una figura de Hércules a Alex como símbolo de unión y recuerdo.

Por su parte, el abuelo de los Fernández tomó la palabra y dijo con emoción: “Les deseo todo el mundo de felicidad y éxito, hijos”.

Más adelante, Alex se dirigió a Camila con un mensaje sincero: “Como tú dijiste, me cuesta trabajo abrirme, pero eso no significa que no lo sienta. Quiero que sepan que siempre voy a estar. Estoy orgulloso de ti, de la estrella en la que te estás convirtiendo y de la gran mamá que eres”.

También recordó un momento del pasado con mucha nostalgia: “Me acuerdo cuando estabas chiquita y cantabas una canción que no escuchaba hace más de 20 años. Un pajarito me dijo que se la sigues cantando a tu hija. Cuando veo a mis hijos me acuerdo de esa canción, es muy bonita”, y terminó cantando “Caballo de Palo”.

El momento se volvió aún más especial cuando América Guinart, madre de los Fernández, y Cayetana, hija de Camila, se unieron a Alex para cantar la canción en el escenario.

Estas presentaciones terminaron en empate simbólico de un punto cada uno, ya que el foro se llenó de emoción y nostalgia, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del programa.

En el Duelo Regional, Camila y Jorge Medina interpretaron “El Final de Nuestra Historia”, mientras que Ernesto D’Alessio, junto a Josi Cuen, cantó “Ya es muy Tarde”. En esta ronda, Los Favoritos lograron imponerse y sumaron un punto.

Después, en el Duelo Creativo, ambos equipos participaron con fuerza: Los Favoritos presentaron “Claridad” y Los Consentidos interpretaron “No Puedo Más”. La racha siguió para Los Favoritos, que se llevaron otro punto.

En la dinámica “Porque el Público Manda”, José Luis Roma emocionó con “Mis Ojos Lloran por Ti” y Walo Silvas puso el ambiente con “Pachuco”, pero el público se inclinó por Los Consentidos, quienes ganaron dos puntos en esta fase.

Finalmente, en el Duelo Final, Walo e Isabel Lascurain unieron voces en “Olvídame y Pega la Vuelta”, mientras que Camila y José Luis Roma interpretaron “Corre”. Aunque Los Consentidos volvieron a ganar la ronda, solo sumaron un punto.

Al cierre de la emisión, Los Consentidos terminaron con 6 puntos frente a los 5 de Los Favoritos, pero en el marcador global la ventaja sigue siendo para el equipo del capitán Alex Fernández, con un 32-30.

cva*