Jackson Wang en Palacio de los Deportes: setlits, cómo llegar y qué saber del concierto

Jackson Wang es uno de los cantantes de K-pop que tras empezar su cerrera como solista, sin olvidar que aún forma parte de GOT7, ha logrado gran reconocimiento en todo el mundo y de nueva cuenta el idol de origen chino estará en México.

Fue en 2023 cuando Jackson Wang visitó México por primera vez como solista y este año de nueva cuenta estará en nuestro país, en esa ocasión como parte de su gira “Magic Man II” y si tú asistirás al concierto que dará, aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde se presentará Jackson Wang en México?

El cantante estará de regreso en México el próximo 20 de abril, después de casi dos años de que sus fans lo vieran por primera vez como solista.

Será en el Palacio de los Deportes el lugar en donde Jackson Wang se reúna con sus seguidores. Se espera que el show comience a las 8:00 PM.

¿Cuándo y dónde se presentará Jackson Wang en México?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Jackson Wang en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Jackson Wang cante en su concierto en la CDMX.

High Alone

Access

Hate to Love

Shadows on the Wall

Contact

Closer

Not for Me

Blue

Everything

Long Gone

Dopamine

BUCK

Let Loose

TITANIC

GBAD

Dear

Sophie Ricky

Made Me a Man

PJG