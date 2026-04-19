Pepe Aguilar desata teorías en redes: ¿indirecta para Christian Nodal tras rumores de separación?

La familia Aguilar vuelve a estar bajo el reflector luego de que crecieran los rumores sobre una posible crisis entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Aunque ninguno ha confirmado la situación, las especulaciones han ido en aumento tras varias señales en redes sociales, incluyendo publicaciones de Pepe Aguilar que muchos interpretan como indirectas en medio del silencio de la pareja.

El tema comenzó a sonar con más fuerza tras el estreno del más reciente videoclip de Nodal, donde usuarios señalaron el parecido de la modelo con Cazzu, su expareja y madre de su hija. A esto se sumaron imágenes filtradas en redes, en las que supuestamente el cantante aparece acompañado de otra mujer, lo que avivó aún más la polémica.

Foto: Captura de video Christian Nodal - Un Vals (Video Oficial)

Aunque ninguno de los involucrados ha dado declaraciones oficiales, la atención se volcó hacia Pepe Aguilar, luego de que compartiera en sus historias de Instagram algunas frases que no pasaron desapercibidas.

Entre los mensajes que republicó, uno en particular llamó la atención, ya que hablaba sobre “personas malagradecidas y traicioneras”, lo que muchos interpretaron como una posible indirecta, señalan los seguidores de los cantantes.

En el clip, un creador de contenido habla de una situación en la que una persona ayuda a alguien más desde cero: alguien que llegó sin rumbo, confundido y sin que nadie creyera realmente en él. Según el mensaje, esa persona fue recibida, escuchada y guiada, incluso se le compartieron aprendizajes que habían tomado años en construirse.

El relato continúa explicando que no solo se le brindó apoyo emocional, sino también oportunidades: se le abrieron puertas, se le recomendó con gente influyente y se le permitió entrar a espacios para los que quizá aún no estaba listo. Además, quien ayudó asumió un riesgo al respaldarlo, poniendo en juego su nombre y su reputación.

Pepe Aguilar. Foto Instagram pepeaguilar_oficial

También se menciona que hubo un acompañamiento constante: se le corrigieron hábitos, se le señalaron errores y se le exigió crecer. Sin embargo, con el tiempo, esa misma persona habría cambiado la narrativa, presentando a quien lo ayudó como “el villano”.

Lo más fuerte del mensaje es que, según el video, esta percepción no surge por una traición real, sino por el hecho de haberle puesto límites, haberlo confrontado y no permitirle seguir en la misma línea.

Este contenido generó múltiples interpretaciones entre los usuarios, quienes rápidamente lo relacionaron con la situación actual dentro de la familia, alimentando aún más las especulaciones.

Angelar Aguilar y Christian Nodal. Foto: Instagram nodal

Boda religiosa en pausa

En medio de estas especulaciones, también surgió otro tema: la boda religiosa de la pareja. Hace unos días, Christian Nodal habló sobre este asunto y explicó que, aunque tenían planes de casarse por la iglesia en Zacatecas.

El cantante detalló que la decisión se debe a temas de seguridad, tras un incidente reciente que vivió en ese estado, lo que los llevó a reconsiderar la logística del evento.

No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, explicó.

Además, relató el momento de tensión que atravesó: “Nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos, pero lo estamos posponiendo por la situación. Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el carro”.

Por ahora, la prioridad dijo es su seguridad y la de su familia, por lo que esperarán mejores condiciones antes de retomar los planes. Cabe recordar que la pareja ya contrajo matrimonio por lo civil en 2024.

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