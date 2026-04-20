FICG: El Cojo Feliz debuta en el cine con 'A toda madre', una película clasificación C 

Su fama y reconocimiento se dieron en el stand-up, donde Hugo Pérez, mejor conocido como El Cojo Feliz, se ganó el respeto de la audiencia; sin embargo, el deseo de llevar su creatividad a otro ámbito hizo que este comediante saltara al mundo del cine de la mano de Max del Río.

Juntos le dieron forma a A toda madre, cinta con altas dosis de irreverencia y humor centradas en la figura materna, que se estrenará en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

“Mis antecedentes sí me abrieron las puertas, pero no lo suficiente como para que no tuviera que ser producción nuestra. Nunca sonó el teléfono y que dijera Netflix: ‘Te vamos a dar una película’; no, nunca pasó. Las puertas las abrimos nosotros por nuestra cuenta, nos hemos abierto vereda a nuestra forma, a nuestro camino. No hay inversión de capital externo, no hay banda que haya opinado de cómo iba a ser el proyecto y creo que eso es lo que le da también gran parte de esta libertad y la frescura que tiene la película”, compartió a Excélsior El Cojo Feliz.

El filme te pone en una posición algo... incómoda. Max del Río

Fue el año pasado cuando El Cojo Feliz y el director campechano Max del Río filmaron esta cinta que se centra en Martín, un hombre que entra en crisis cuando su madre le informa que se va a casar próximamente con alguien menor que ella: curiosamente, un excompañero del colegio de él. El mundo de Martín colapsa cuando se entera de que su futuro padrastro será Juan (Ricardo Pérez, de La Cotorrisa), aquel excompañero que le hacía bullying en la escuela. Ese escenario es el que permitirá que la cinta esté plagada de un “humor bastante manchado”, como lo definió uno de sus productores, Beto López.

Tampoco es que sea gratuitamente. No estamos buscando sólo el shockear al público ni mucho menos; creo que el shock viene desde otro lugar, de que puede incomodar por el tema. De hecho, la película tiene un mensaje bastante feminista que nos encontramos al final y que es a qué edad puede una mamá hacer lo que quiera con su vida, con su cuerpo, con salir; a qué edad puede ser libre sin que le tenga que estar pidiendo permiso a los hijos. En retrospectiva, la película está cargada de algo positivo que es la manera más machista de hablar de un tema feminista, por así decirlo”, apuntó el comediante, quien le debe su apodo a la cojera que tiene tras haber padecido cáncer de rodilla, lo que le obligó a usar bastón desde entonces.

El filme, que marca el debut fílmico de El Cojo Feliz, es clasificación C debido al lenguaje que se utiliza; sin embargo, al preguntarle si consideraba que eso ayudará a conectar con el lenguaje altisonante y el humor irreverente de los mexicanos, el actor estuvo seguro de que así será.

La peli también tiene la participación de Adal Ramones Max del Río

Sí, estamos buscando conectar desde otro lugar al que no se ha conectado en la comedia recientemente. Ya está ocupado el lugar para las comedias románticas, ya está ocupado para las comedias y creo que nuestra área de oportunidad es justo esa: que podemos llegar a la gente que quiere comedia que se habla como tal, que habla como hablamos los mexicanos. Tampoco es que sea muy altisonante, tiene sus bemoles, pero algunas veces sí utiliza lenguaje malsonante; de lo que estamos seguros es que la historia está muy clara, que muchos se van a ver identificados con cuánto quieres a tu mamá, con el miedo de que tuviera novio y, más allá de las groserías, la situación se presta mucho para que la gente se divierta”, apuntó el standupero de 37 años.

A toda madre se presentará el 23 de abril fuera de competencia en el FICG, con dos salas ya completamente agotadas. El filme, que aún no tiene fecha de estreno, cuenta con la participación de Jesús Ochoa, Édgar Villa, Lourdes Echevarría, Adal Ramones, Isabel Fernández, Alexa Zuart y Esmeralda Soto.