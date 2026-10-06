“Tulipán”, la bioserie de Angélica Rivera que ventilaría todo sobre su matrimonio con Enrique Peña Nieto

Angélica Rivera estaría preparando una bioserie titulada “Tulipán”, en la que contaría cosas de su vida y todo sobre el matrimonio con Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

El proyecto estaría destinado a Netflix y la protagonista sería su hija, Sofía Castro, de acuerdo con lo dado a conocer por la periodista Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión.

¿Qué se sabe sobre “¿Tulipán”, bioserie de Angélica Rivera?

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Diego Simón Sánchez

La bioserie, según las declaraciones de la periodista, abordaría la etapa de Angélica Rivera como primera dama de México.

Lo anterior, por supuesto causa atención mediática debido a todas las especulaciones en torno al matrimonio de la actriz con Peña Nieto, marcada principalmente por la teoría de que la unión funcionó como estrategia política para impulsar su triunfo en las elecciones presidenciales.

Al dar la primicia sobre la bioserie que está preparando Angélica Rivera, Ana María Alvarado señaló que la actriz primero consideró escribir un libro sobre su vida, pero que finalmente se decidió por producir una bioserie bajo su propia autorización.

La producción, según la misma fuente, ya estaría en proceso de grabación, aunque sin fecha de estreno confirmada.

Va a contar todo su romance y lo que vivió al lado de Enrique Peña Nieto como primera dama, entonces me parece que sí hablará de la Casa Blanca, de todo”, dijo Alvarado en Sale el Sol.

El polémico matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto

El matrimonio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto estuvo rodeado de polémica desde el inicio y, con el paso de los años, surgieron nuevos cuestionamientos que terminaron marcando la historia de la pareja. Su relación llamó especialmente la atención porque ambos eran figuras públicas muy conocidas: ella, una de las actrices más populares de Televisa, y él, entonces gobernador del Estado de México y una de las principales figuras políticas del PRI.

Uno de los primeros cuestionamientos tuvo que ver precisamente con la manera en que comenzó su relación. Debido a la popularidad de Angélica Rivera y al creciente protagonismo político de Peña Nieto, algunos periodistas y analistas interpretaron su romance como una estrategia de imagen. La presencia de la actriz junto al entonces gobernador ayudó a proyectar una imagen más cercana y mediática del político, por lo que hubo quienes consideraron que la relación también podía tener un componente de marketing político. Sin embargo, esta interpretación nunca ha sido demostrada como un hecho.

Otro de los temas que generó controversia fue la boda religiosa. Antes de casarse con Peña Nieto, Angélica Rivera había estado casada por la Iglesia con el productor José Alberto “El Güero” Castro. Aunque ambos se divorciaron por la vía civil en 2008, para que Rivera pudiera contraer matrimonio religioso nuevamente era necesario obtener la nulidad de su primer matrimonio.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Presidencia

La pareja finalmente se casó por la Iglesia el 27 de noviembre de 2010, en la Catedral de Toluca, pero años después surgieron investigaciones periodísticas que cuestionaron el procedimiento mediante el cual se consiguió la nulidad. También se dio a conocer que el sacerdote que había participado en la primera boda de Rivera fue sancionado por autoridades eclesiásticas, lo que añadió más dudas y polémica alrededor del enlace.

La boda también generó atención por el enorme despliegue mediático y de seguridad. Aunque se había presentado como una ceremonia relativamente privada, la presencia de cientos de periodistas y un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de la Catedral de Toluca convirtió el enlace en uno de los acontecimientos sociales más comentados de ese momento.

Sin embargo, uno de los episodios que más afectó posteriormente la imagen pública del matrimonio fue el escándalo de la Casa Blanca. En 2014, una investigación periodística reveló que una lujosa residencia en Las Lomas de Chapultepec estaba relacionada con una empresa vinculada a Grupo Higa, compañía que había obtenido contratos durante la administración de Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

En medio de la polémica, Angélica Rivera aseguró que la propiedad estaba relacionada con sus propios recursos y con los ingresos que había obtenido durante su carrera como actriz. El caso provocó fuertes cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés y se convirtió en uno de los mayores escándalos relacionados con el gobierno de Peña Nieto.

Por todo ello, la historia de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto quedó marcada por diferentes controversias: desde las dudas sobre el origen y la imagen pública de su relación, hasta los cuestionamientos sobre la nulidad del primer matrimonio religioso de Rivera y, posteriormente, el escándalo de la Casa Blanca. No obstante, es importante distinguir entre los hechos documentados y las versiones que surgieron alrededor de la pareja, especialmente aquellas que aseguraban que su relación había sido únicamente una estrategia política, algo que no ha sido demostrado.

¿Qué ha pasado con Peña Nieto después de la Presidencia?

Después de terminar su sexenio en 2018, Enrique Peña Nieto se alejó de la política y comenzó a llevar una vida mucho más discreta. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido poco frecuentes y su nombre suele aparecer en los medios principalmente por fotografías de viajes, reuniones familiares o acontecimientos relacionados con su pasado como presidente.

Durante estos años, Peña Nieto ha pasado buena parte de su tiempo fuera de México, particularmente en España, y no ha mostrado intenciones de regresar a la actividad política. Su salida de la Presidencia coincidió con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018, resultado que puso fin al periodo del PRI en Los Pinos.

Su figura volvió a cobrar atención con PRI: Crónica del fin, serie documental dirigida por Denise Maerker que repasa la historia del Partido Revolucionario Institucional y los acontecimientos que llevaron a su debilitamiento. Peña Nieto participa en la producción junto con otros expresidentes, como Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, y habla sobre el periodo en el que el PRI regresó a la Presidencia en 2012.

La serie también revisa algunos de los episodios que marcaron el sexenio de Peña Nieto, entre ellos la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el escándalo de la llamada Casa Blanca, relacionado con Angélica Rivera.

PRI: Crónica del fin se estrenó el 22 de septiembre de 2025, a las 22:00 horas, por Las Estrellas. Ese día se transmitió el primer episodio y posteriormente los cinco capítulos quedaron disponibles en ViX.

A varios años de haber dejado el poder, el expresidente continúa alejado de la política y mantiene un perfil bajo, aunque su participación en el documental volvió a ponerlo en el centro de la conversación pública.