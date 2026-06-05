Mario Bezares rompe el silencio sobre el nuevo documental de Paco Stanley

Mario Bezares reaccionó al nuevo documental sobre el caso de Paco Stanley, una producción que ha generado conversación en redes sociales debido a que incluye testimonios que descartan cualquier participación del conductor y de Paola Durante en el asesinato del famoso presentador de televisión.

El caso volvió a colocarse entre las principales conversaciones luego de que el documental presentara declaraciones de testigos protegidos que fueron exagentes de la Policía Judicial del Estado de Jalisco. Así lo dio a conocer Juan Carlos Uribe, representante de la plataforma Reellee TV, donde se encuentra disponible el contenido.

Mario Bezares reacciona al nuevo documental sobre Paco Stanley

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Mario Bezares habló sobre este nuevo documental y aseguró que ya tuvo oportunidad de verlo.

El conductor explicó que la producción incluye los testimonios de dos exagentes judiciales del Estado de Jalisco, quienes afirman haber estado presentes en momentos clave relacionados con la investigación del caso.

“Yo ya vi el documental, lo vi ayer en la noche. Son dos personas, exagentes judiciales del Estado de Jalisco, de los que hablan y mencionan que estuvieron ahí en ese momento, cuando dieron la orden y todo ese relajo”, comentó.

Cabe recordar que Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 al exterior del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México, en uno de los casos más mediáticos de la televisión mexicana.

Mario Bezares y Paola Durante no estuvieron involucrados

Aunque Mario Bezares fue exonerado y liberado de prisión en 2001, tras ser investigado por el asesinato de Paco Stanley, señaló que este nuevo proyecto refuerza la versión de que ni él ni Paola Durante tuvieron participación alguna en los hechos.

Según explicó, los propios testimonios incluidos en el documental descartan cualquier vínculo de ambos con el crimen.

“Y ellos mismos dicen que nosotros, tanto como Paola y yo, no tenemos absolutamente nada que ver ahí, que no tenemos absolutamente nada que nos impune, ni nada de eso”, afirmó.

Mario Bezares asegura que fueron víctimas de un sistema

Además de destacar que fueron exonerados por las autoridades, Bezares aseguró que tanto él como Paola Durante fueron víctimas de las irregularidades que rodearon la investigación.

El conductor lamentó las consecuencias personales que enfrentaron durante aquellos años y aseguró que el tiempo perdido es algo que no podrá recuperarse.

“Independientemente, se hizo un juicio y nos exoneraron. Tenemos totalmente esa libertad completa de que nosotros no hicimos nada y que fuimos víctimas de un sistema, víctimas de una administración mal hecha y que desafortunadamente esos años que pasamos no se pueden recuperar”, expresó.

¿Dónde ver el nuevo documental sobre el caso Paco Stanley?

El documental se encuentra disponible en la plataforma Reellee TV, donde los usuarios deben contar con una suscripción para acceder al catálogo de películas y documentales.

A lo largo de los años también se han realizado otras producciones relacionadas con el asesinato de Paco Stanley, algunas disponibles en plataformas como Prime Video y ViX.

A más de dos décadas del crimen que conmocionó al mundo del espectáculo, el caso continúa generando interés entre el público. Ahora, este nuevo documental vuelve a poner sobre la mesa testimonios que apuntan a que ninguno de los conductores o colaboradores cercanos a Stanley estuvo involucrado en el asesinato.