Estrellas del rock que fallecieron jóvenes y marcaron la historia de la música

El rock no solo ha dejado himnos que marcaron generaciones; también arrastra historias de artistas cuya vida terminó demasiado pronto. En el Día Mundial del Rock, la memoria de esas figuras vuelve a ocupar un lugar especial: no solo por su talento, sino por el misterio, los excesos y las tragedias que rodearon sus muertes.

Las estrellas del rock que partieron antes de tiempo

La historia del rock está llena de talento, éxito y fama, pero también de tragedias. A lo largo de las décadas, numerosos músicos fallecieron a edades tempranas debido a accidentes, adicciones, problemas de salud o circunstancias que aún generan dudas.

Entre ellos destaca el llamado Club de los 27, nombre con el que se identifica a varios artistas que murieron a los 27 años y cuya desaparición alimentó uno de los mayores mitos de la música.

Robert Johnson, el bluesman rodeado de misterio

Mucho antes del nacimiento del rock moderno, Robert Johnson ya era considerado una figura legendaria del blues. Su carrera estuvo envuelta en la famosa historia de un supuesto pacto con el diablo, relato que él mismo alimentó y que inspiró canciones como "Cross Road Blues" y "Me and the Devil Blues".

En agosto de 1938, cuando tenía 27 años, enfermó después de beber whisky durante una presentación en Mississippi. Tres días más tarde murió. La versión más difundida señala que fue envenenado, aunque nunca pudo comprobarse oficialmente.

Brian Jones, el fundador de los Rolling Stones

Brian Jones fue pieza clave en la creación de los Rolling Stones y destacó por su habilidad para dominar numerosos instrumentos musicales.

Sin embargo, los conflictos internos con Mick Jagger y Keith Richards, además de sus problemas con las drogas, provocaron su salida de la banda en 1969. Apenas un mes después apareció sin vida en la piscina de su casa en Sussex.

Brian Jones. Foto: Redes sociales

Aunque la investigación concluyó que se trató de una muerte accidental, las dudas sobre lo ocurrido continúan alimentando teorías hasta la actualidad.

Jimi Hendrix revolucionó la guitarra

Considerado por muchos especialistas como el mejor guitarrista de todos los tiempos, Jimi Hendrix, transformó la historia del rock con su estilo innovador y presentaciones inolvidables en festivales como Woodstock y Monterey.

El músico murió en Londres el 18 de septiembre de 1970, a los 27 años. La versión oficial indica que falleció tras una intoxicación relacionada con medicamentos para dormir y alcohol, aunque con el paso de los años surgieron diversas hipótesis que cuestionan lo sucedido aquella noche.

Foto: Especial

Janis Joplin, una voz irrepetible

Con una poderosa interpretación y una personalidad arrolladora, Janis Joplin se convirtió en una de las artistas más importantes del rock y el blues durante la década de los sesenta.

Semanas después de la muerte de Hendrix, la cantante fue encontrada sin vida en un hotel de Los Ángeles. El informe forense determinó que falleció por una sobredosis de heroína combinada con alcohol, cuando apenas tenía 27 años.

Foto janisjoplin.com

Jim Morrison y un final lleno de incógnitas

El líder de The Doors construyó una imagen rodeada de poesía, rebeldía y misterio que sigue cautivando a millones de seguidores.

En julio de 1971 fue hallado muerto en la bañera del departamento donde vivía en París junto a su pareja. Oficialmente se habló de un paro cardiaco agravado por el consumo excesivo de alcohol, aunque la ausencia de una autopsia dio paso a numerosas teorías que continúan vigentes.

Su tumba, ubicada en el cementerio Père-Lachaise, permanece como uno de los sitios más visitados por los admiradores del rock.

Foto: Especial

Kurt Cobain, el símbolo del grunge

La llegada de Nirvana revolucionó la música de los años noventa y convirtió a Kurt Cobain en una figura generacional.

No obstante, el éxito estuvo acompañado por una fuerte depresión y problemas de adicción. En abril de 1994 fue encontrado muerto en su casa de Seattle. La investigación concluyó que se trató de un suicidio, aunque todavía existen personas que cuestionan esa versión.

Tras su fallecimiento, el vocalista pasó a formar parte del llamado Club de los 27, grupo del que, según su madre, el propio Cobain hablaba con frecuencia.

Foto: Instagram kurtcobain

Otros músicos que también murieron jóvenes

Aunque no todos pertenecen al Club de los 27, la historia del rock registra otros nombres que dejaron este mundo antes de tiempo y cuya música continúa influyendo a nuevas generaciones.

Entre ellos se encuentran Buddy Holly, fallecido a los 22 años en un accidente aéreo; Sid Vicious, bajista de Sex Pistols, quien murió a los 21 por una sobredosis; Ian Curtis, vocalista de Joy Division, que falleció a los 24 años; Randy Rhoads, virtuoso guitarrista que perdió la vida en un accidente aéreo a los 25; Cliff Burton, bajista de Metallica, quien murió a los 24 en un accidente de autobús; y Jeff Buckley, quien falleció ahogado a los 30 años.

Un legado que sigue vivo

Más allá de las circunstancias que rodearon sus muertes, todos estos músicos dejaron un legado artístico que continúa inspirando a nuevas generaciones. Sus discos, canciones y presentaciones forman parte de la historia del rock y mantienen vigente la memoria de artistas que, pese a partir demasiado pronto, cambiaron para siempre el rumbo de la música.