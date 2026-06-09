Netflix desata polémica por el perro del nuevo live action de Scooby-Doo

Netflix liberó las primeras imágenes oficiales del perro que interpretará a Scooby-Doo en su próximo live action programado para 2027. La plataforma de streaming descartó los personajes creados por computadora y contrató a un animal real para protagonizar la nueva adaptación del clásico de Hanna-Barbera. Esta decisión desató de inmediato una intensa polémica en redes sociales.

Las fotografías muestran a un cachorro de pelaje completamente café y enormes orejas caídas. Múltiples internautas criticaron el aspecto del animal y cuestionaron su parecido con el personaje animado original. Las quejas apuntaron a que la productora ignoró las características de la raza gran danés y optó erróneamente por un perro con apariencia de labrador.

Scooby-Doo en el nuevo live action y en la caricatura. Foto: Netflix y Hannah-Barbera

El reclamo colectivo expuso un severo problema de percepción sobre las razas caninas. La imagen tradicional del famoso perro detective muestra las orejas erguidas, una característica física que las personas asumen como natural. La realidad dicta todo lo contrario y revela una práctica sistemática de alteración estética en los animales de compañía.

Mutilaciones estéticas en la mira

Los criadores y dueños de perros gran danés someten a los cachorros a un procedimiento quirúrgico conocido como otectomía. Esta intervención consiste en cortar directamente una parte del cartílago de las orejas. Los veterinarios modifican la estructura anatómica del animal para forzar una apariencia levantada y puntiaguda que cumpla con los estándares visuales.

El cachorro de Scooby-Doo que saldrá en Netflix. Foto: Netflix

Esta mutilación responde exclusivamente a motivos estéticos y caprichos humanos. La cirugía no aporta ningún beneficio médico, no mejora la salud del cachorro y tampoco incrementa su funcionalidad física. El procedimiento somete al animal a dolores innecesarios y posibles complicaciones operatorias solo para encajar en la idea preconcebida de cómo luce la raza.

La elección de un perro intacto para la cinta de Scooby-Doo rompe con décadas de representaciones nocivas. El nuevo protagonista ostenta sus orejas caídas originales y demuestra la verdadera naturaleza de su anatomía. La producción cinematográfica apuesta por la autenticidad biológica frente a las expectativas tóxicas de los consumidores y fanáticos puristas.

El poder de la pantalla sobre los lomitos

Las películas moldean directamente la forma en que las masas interactúan con la fauna silvestre y doméstica. Un claro ejemplo ocurrió en 2003 con el estreno de la cinta animada Buscando a Nemo. La popularidad del pez payaso explotó a nivel mundial e impulsó un mercado negro que devastó las poblaciones marinas.

Investigadores de la Universidad de Queensland reportaron que el 90 por ciento de esos peces terminaron extraídos ilegalmente de su hábitat para adornar peceras domésticas. Los espectadores ignoraron por completo el mensaje ecológico de la obra y replicaron las acciones negativas que la historia intentaba criticar. La demanda comercial superó cualquier límite previsto.

Un gran danés sin las orejas recortadas. Foto: Especial

El nuevo proyecto de Netflix busca revertir este patrón destructivo y utilizar su vitrina global como herramienta de concientización. Ver al nuevo Scooby-Doo con su fisionomía intacta ayuda a normalizar la apariencia real de los caninos. Las audiencias infantiles y adultas registrarán una imagen libre de alteraciones quirúrgicas.

Esta exposición masiva representa un golpe directo contra las formas asimiladas de maltrato animal. Visibilizar el sufrimiento detrás de los cortes de orejas y colas empuja a la sociedad a rechazar estas intervenciones. El icónico detective abandona la animación tradicional para dictar una lección urgente sobre el bienestar y respeto a los perros.