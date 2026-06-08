Scooby-Doo sale de las sombras: Netflix revela cómo luce en el live action

Scooby-Doo finalmente fue mostrado por primera vez para la serie live action que prepara Netflix. La plataforma compartió un breve adelanto en redes sociales donde los fanáticos pudieron conocer cómo lucirá el famoso gran danés en “Scooby-Doo: Orígenes”, producción que buscará contar el inicio de una de las amistades más conocidas de la televisión.

Después de meses de expectativa alrededor del proyecto, el video presentó al icónico perro detective corriendo por una zona boscosa cercana a un campamento de verano. Durante la secuencia, Scooby se encuentra con Shaggy, en lo que parece ser el primer acercamiento entre ambos personajes antes de convertirse en compañeros inseparables.

Especial

Netflix muestra a Scooby-Doo

Aunque el adelanto dura apenas unos segundos, fue suficiente para revelar la apariencia que tendrá Scooby-Doo en esta nueva adaptación. El personaje mantiene varios de los elementos que lo han caracterizado durante décadas, aunque ahora cuenta con una imagen adaptada al formato live action.

La publicación rápidamente llamó la atención de los seguidores de la franquicia, ya que hasta ahora Netflix había mostrado únicamente a los actores que interpretarán a los integrantes de Misterios S.A., sin ofrecer detalles sobre el aspecto del querido perro.

Con esta primera aparición, la plataforma comienza a despejar una de las mayores dudas que rodeaban al proyecto, pues el diseño de Scooby era uno de los aspectos más esperados por los fanáticos desde que se anunció la serie.

Así será la historia de “Scooby-Doo: Orígenes”

La nueva producción buscará presentar una versión moderna de los personajes clásicos y contará los acontecimientos que ocurrieron antes de que se convirtieran en el equipo encargado de resolver misterios.

La sinopsis adelanta que la trama girará alrededor de un misterio relacionado con un cachorro de gran danés perdido que podría estar vinculado a un caso sobrenatural.

“Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy (Hagen) y Daphne (Grace) se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un solitario cachorro de gran danés perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural”.

A medida que avance la investigación, otros personajes se unirán para intentar descubrir qué está ocurriendo.

“Junto con la pragmática y científica Velma (Fortson), la chica del pueblo, y el extraño, pero siempre apuesto chico nuevo, Freddy (Jenkins), se proponen resolver el caso que los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con revelar todos sus secretos”.

El elenco de la nueva serie de Scooby-Doo

Netflix ya confirmó quiénes darán vida a los integrantes principales del grupo. Maxwell Jenkins interpretará a Fred Jones, mientras que Tanner Hagen asumirá el papel de Norville “Shaggy” Rogers.

Por su parte, Abby Ryder Fortson será Velma Dinkley y Mckenna Grace interpretará a Daphne Blake. Además, el actor Paul Walter Hauser también participará en la producción, aunque su personaje todavía no ha sido revelado.

Netflix

¿Cuándo se estrenará la serie?

La producción se encuentra actualmente en grabaciones en Atlanta y tiene previsto llegar al catálogo de Netflix durante 2027.