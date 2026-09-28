Con el estreno de LEGO One Piece, Netflix presenta una nueva versión de las aventuras de Luffy y los Sombrero de Paja. Sin embargo, quienes nunca han visto el anime o la adaptación live action podrían preguntarse si necesitan conocer la historia antes de disfrutar del especial.

¿Es necesario ver One Piece para ver la versión LEGO?

La buena noticia es que no es necesario haber visto One Piece para entender esta nueva producción.

El especial animado, que llega a Netflix el 29 de septiembre de 2026, está pensado tanto para quienes conocen la franquicia como para quienes se acercan por primera vez a sus personajes.

LEGO One Piece presenta una versión animada de Luffy y sus compañeros que puede disfrutarse sin haber visto el anime original. Netflix

¿Por qué no necesitas ver One Piece antes de LEGO One Piece?

La principal razón es que LEGO One Piece no es una continuación directa de la historia. En lugar de presentar una nueva aventura que dependa de acontecimientos anteriores, el especial recupera los viajes que llevaron a Luffy a formar su tripulación.

Para hacerlo, la producción utiliza a Usopp, uno de los integrantes de los Sombrero de Paja, como narrador. El personaje le cuenta a Tony Tony Chopper las aventuras que vivieron sus compañeros antes de que el pequeño reno se incorporara al grupo.

Este recurso permite presentar a los protagonistas, explicar cómo comenzaron sus viajes y recuperar algunos de sus enfrentamientos sin exigir que el público conozca todos los antecedentes.

Además, Usopp tiene fama de exagerar sus historias. Por ello, su narración incorpora situaciones que aprovechan el humor y las posibilidades visuales de las figuras de LEGO.

Tom Hyndman, responsable creativo del especial, explicó que el objetivo de la producción es facilitar la llegada de nuevos espectadores al universo de One Piece y ofrecer otra perspectiva de sus aventuras a los seguidores de la franquicia.

Luffy y los Sombrero de Paja navegan a bordo del Going Merry en el especial animado LEGO One Piece de Netflix. Netflix

¿Qué debes saber de One Piece antes de ver el especial de LEGO?

Aunque no es obligatorio conocer la historia original, algunos datos permiten entender mejor las aventuras que aparecen en LEGO One Piece.

La historia gira alrededor de Monkey D. Luffy, un joven que sueña con convertirse en el rey de los piratas. Para conseguirlo, emprende un viaje en busca del One Piece, un legendario tesoro que también persiguen otros piratas.

Luffy posee una habilidad especial que obtuvo después de comer una fruta del diablo. Gracias a ella, su cuerpo adquirió propiedades similares a las de la goma, lo que le permite estirar sus extremidades durante los combates.

Durante sus viajes, el protagonista reúne a diferentes compañeros que forman la tripulación de los Sombrero de Paja.

Entre sus principales integrantes se encuentran los siguientes.

Roronoa Zoro , un espadachín que busca convertirse en el mejor del mundo.

Nami , una navegante que sueña con dibujar un mapa del mundo.

Usopp , un tirador que disfruta contando historias exageradas sobre sus aventuras.

Sanji , un cocinero que busca encontrar el legendario All Blue.

Tony Tony Chopper , un reno que adquirió características humanas y se convirtió en médico.

El especial recupera parte del recorrido de la tripulación por East Blue y Grand Line, dos regiones marítimas importantes dentro de la historia.

También presenta algunos de los enemigos que los personajes enfrentan durante sus viajes, entre ellos piratas, integrantes de la Marina y miembros de una organización criminal.

Usopp le cuenta a Chopper sus aventuras junto a los Sombrero de Paja en el especial animado LEGO One Piece. Netflix

¿Cuándo se estrena LEGO One Piece y cuántos episodios tendrá?

LEGO One Piece se estrena el 29 de septiembre de 2026 exclusivamente en Netflix. La producción estará dividida en dos episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno.

Una de sus particularidades es que reúne al elenco principal de la adaptación con actores reales para interpretar las voces de los personajes en inglés.

Entre los actores que participan se encuentran los siguientes.

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy.

Emily Rudd como Nami.

Mackenyu como Roronoa Zoro.

Jacob Romero Gibson como Usopp.

Taz Skylar como Sanji.

Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper.

El especial es una producción desarrollada en colaboración con LEGO Group, Shueisha y el estudio de animación Atomic Cartoons.

También cuenta con la participación de Eiichiro Oda, creador del manga original, como productor ejecutivo. Chelsea Ker dirigió ambos episodios, mientras que Tom Hyndman estuvo a cargo del guion y la dirección creativa.