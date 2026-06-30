One Piece Temporada 3: Netflix revela primera imagen y finaliza rodaje

Netflix concluyó el rodaje de la tercera temporada del live action de One Piece. La plataforma de streaming reveló la primera imagen oficial de esta nueva entrega, titulada One Piece: La batalla de Alabasta. Los fanáticos del manga de Eiichirô Oda verán los nuevos episodios en el catálogo mundial durante el año 2027.

El equipo de producción aceleró el ritmo de trabajo para esta tercera parte. Los ejecutivos de la compañía priorizaron la velocidad en los sets de grabación frente a los tiempos de la primera entrega. El objetivo principal radicó en entregar la continuación lo más pronto posible al público internacional que convirtió a la serie en un éxito de visualizaciones.

Tripulación de One Piece en un promocional. Foto: Netflix

La tripulación frente al gran villano

La fotografía recién publicada muestra a los Sombrero de Paja en plena pose de celebración tras el fin de las filmaciones. Iñaki Godoy, en su papel de Luffy, lidera al icónico grupo pirata frente a un imponente retrato de Sir Crocodile. Este personaje figura como el principal antagonista de la temporada y uno de los villanos más temidos de toda la saga.

Con este material visual, los creadores marcan el inicio de la fase de postproducción. Los especialistas en efectos visuales tomaron ahora el control para pulir los detalles digitales de los poderes, criaturas y escenarios. La serie entró en su etapa final de desarrollo técnico antes de llegar a las pantallas globales.

Tripulación de One Piece en el barco. Foto: Netflix

La historia de estos nuevos episodios adaptará por completo la saga de Alabasta. Esta narrativa arrancó previamente en la temporada anterior, justo a la par de los episodios finales del arco de Loguetown. Los guionistas prometieron fidelidad absoluta a la obra original para mantener cautivos tanto a los críticos especializados como a la audiencia general.

El peligro de Baroque Works y Mr. 0

En esta nueva tanda de capítulos, Luffy y su banda dirigen su barco directamente hacia el país de Vivi. Su misión central consiste en detener los planes destructivos de Mr. 0. Este criminal opera bajo las sombras como el máximo líder de la peligrosa organización secreta conocida en este universo como Baroque Works.

La verdadera identidad de este líder criminal corresponde a Crocodile. Este corsario ostenta el título de los Siete Señores de la Guerra del Mar y rinde cuentas directas al Gobierno Mundial. El protagonista de goma enfrentará su mayor desafío físico y mental al combatir contra este poderoso y despiadado adversario de las arenas.

One Piece presentará un nuevo enemigo. Foto: Netflix

Antes de llegar al combate definitivo, los héroes lucharán contra los lugartenientes de más alto rango del sindicato criminal. Esta misión representará un reto mayúsculo para toda la tripulación. Todos estos agentes de élite poseen habilidades sobrehumanas al ser usuarios confirmados de las misteriosas y letales Frutas del Diablo.

La expectativa por esta tercera temporada creció exponencialmente en redes sociales tras la publicación de la fotografía. Los directores del proyecto demostraron su capacidad para adaptar el basto universo pirata con actores reales. El estreno en 2027 perfilará a la franquicia como uno de los proyectos más ambiciosos y rentables de la plataforma de entretenimiento.