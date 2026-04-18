Nathalie Baye muere a los 77 años: así fue la carrera de la actriz de "Downton Abbey"

El mundo del cine y la televisión se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Nathalie Baye, quien falleció la noche del viernes en su residencia en París. La noticia fue dada a conocer por su familia a la Agence France-Presse, uno de los medios internacionales más reconocidos.

Según el reporte, la actriz había sido diagnosticada con demencia con cuerpos de Lewy, una de las formas más comunes de demencia. Esta enfermedad afecta funciones cognitivas, motoras y conductuales, además de provocar síntomas como alucinaciones visuales, alteraciones del estado de ánimo y dificultades en el pensamiento.

Una carrera brillante que trascendió generaciones

La trayectoria de Nathalie Baye estuvo marcada por una impresionante variedad de papeles tanto en el cine de autor como en producciones comerciales. Su salto a la fama llegó con la película La noche americana, dirigida por François Truffaut, una obra clave del cine francés que consolidó su talento ante la crítica.

A partir de ese momento, su carrera despegó con más de 100 créditos en cine y televisión. Participó en títulos emblemáticos como Atrápame si puedes, donde trabajó bajo la dirección de Steven Spielberg y compartió pantalla con Leonardo DiCaprio, interpretando a la madre del protagonista.

Otra de sus participaciones más recientes y recordadas fue en Downton Abbey: Una nueva era, donde dio vida a Madame de Montmirail, personaje cercano a Violet Crawley, interpretada por Maggie Smith. Este papel la acercó a nuevas audiencias a nivel internacional.

Sus películas y series más reconocidas

A lo largo de su extensa carrera, Nathalie Baye dejó huella en múltiples producciones destacadas. Entre sus trabajos más importantes se encuentran:

La noche americana (1973)

La noche americana (1973) Salve quien pueda (Sauve qui peut la vie) (1980)

Un asunto de mujeres (1988)

Atrápame si puedes (2002)

Downton Abbey: Una nueva era (2022)

Mother Valley (2023)

Su último trabajo fue precisamente en Mother Valley, donde interpretó a Hélène, demostrando que su talento permanecía intacto hasta sus últimos años.

Nathalie Baye

Vida personal y legado familiar

En el plano personal, Nathalie Baye mantuvo una relación con el icónico cantante Johnny Hallyday, conocido como el “Elvis francés”. Fruto de esa relación nació Laura Smet, quien siguió sus pasos en el mundo de la actuación.

A lo largo de su vida, Baye logró equilibrar su carrera artística con su vida familiar, dejando un legado tanto en el ámbito profesional como personal.

Nathalie Baye

Un legado imborrable en la industria

La muerte de Nathalie Baye marca el fin de una era en el cine europeo. Su versatilidad, elegancia y compromiso con cada personaje la convirtieron en una figura imprescindible dentro de la industria.

Su participación en proyectos internacionales como Atrápame si puedes y Downton Abbey: Una nueva era permitió que nuevas generaciones descubrieran su talento, consolidando una carrera que trascendió fronteras.

Nathalie Baye

Hoy, el público y la industria despiden a una actriz que dejó una huella profunda en la historia del cine. Su legado seguirá vivo a través de sus películas, que continúan siendo referencia para amantes del séptimo arte en todo el mundo.

AAAT*