Muere la actriz Nadia Farès tras un accidente en una piscina en París 

La actriz Nadia Farès falleció este viernes a los 57 años en París, una semana después de haber sido hallada inconsciente en la piscina de un club privado y permanecer en coma, según informaron sus hijas.

Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”, escribieron Cylia y Shana Chasman.

La familia solicitó “respeto y discreción” durante el periodo de duelo.

Fallecimiento tras incidente cardíaco en París

La actriz murió en el Hospital Pitié-Salpêtrière, donde había ingresado el domingo tras ser encontrada inconsciente en una piscina de un club privado en la capital francesa.

De acuerdo con sus hijas, sufrió un desvanecimiento provocado por un “incidente cardíaco”.

Las autoridades abrieron una investigación sobre lo ocurrido, aunque no se ha constatado ninguna infracción hasta el momento.

Trayectoria internacional y salto a la fama

Nadia Farès alcanzó notoriedad en Francia y en el extranjero con la película Los ríos de color púrpura, estrenada en el año 2000, lo que le permitió abrirse paso en el mercado internacional.

A lo largo de su carrera trabajó con directores reconocidos como Alexandre Arcady, Claude Lelouch y Bernie Bonvoisin.

Debía iniciar el rodaje de su primer largometraje como guionista y directora en septiembre.

Antecedentes de salud y cirugías

En una entrevista con la revista francesa Gala en enero, la actriz reveló que en 2007 se sometió a “una operación en el cerebro, a causa de un aneurisma que no era precisamente pequeño”.

Una bomba de relojería que había que tratar con la máxima urgencia. Y en cuatro años me sometí a tres operaciones de corazón”, declaró.

Pese a ello, mantenía una rutina activa y afirmaba nadar cuatro veces por semana.

Orígenes y vida personal

Nacida en 1968 en Marrakech, Marruecos, Farès creció en Niza antes de trasladarse a París para iniciar su carrera artística.

Debutó en el cine en los años noventa y vivió durante un tiempo en Estados Unidos junto al productor Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas.

«pev»