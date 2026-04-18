Anthony Timpano: actor que da vida a Jamie adulto en Malcolm el de en medio

Con el reciente estreno del revival de Malcolm el de en medio, uno de los personajes que más conversación ha generado entre los fans es Jamie, el hermano menor de los Wilkerson, en la última temporada del 2005.

Ahora interpretado por Anthony Timpano, su aparición deja ver qué pasó con su vida en la adultez y cómo ha cambiado con el paso de los años.

¿Quién es Jamie en la nueva serie de Malcolm?

Probablemente ya habías visto a Anthony Timpano en otros proyectos sin darte cuenta. El actor ha participado en producciones como Riverdale y Fire Country, además de formar parte del esperado regreso de Malcolm el de en medio.

Aunque aún hay pocos detalles públicos sobre su vida personal, se sabe que es de origen canadiense y que poco a poco ha ganado reconocimiento en la televisión. Su participación en esta nueva etapa de la serie lo coloca como una pieza clave dentro del elenco renovado.

¿Qué hace Jamie en el regreso de Malcolm el de en medio?

En el revival, Jamie deja de ser el bebé de la familia para mostrarse como un adulto, lo que permite ver con mayor claridad el paso del tiempo en la historia.

De acuerdo con lo que se observa en la serie, el personaje ahora se desempeña como piloto comercial, detalle que se revela a través de su uniforme en distintas escenas. Esto responde a una de las dudas más recurrentes entre los fans: qué fue del hermano menor de los Wilkerson.

Aunque su aparición en pantalla no es constante, Jamie se ha convertido en uno de los temas más comentados, ya que ofrece un vistazo a la evolución de la familia.

¿Qué actores regresaron para Malcolm in the Middle?

El regreso de Malcolm el de en medio está disponible en Disney+ desde el 10 de abril de 2026, sumándose al catálogo de contenidos nostálgicos que han marcado a varias generaciones en México.

En esta nueva entrega regresan actores originales como:

Frankie Muniz (Malcolm)

Frankie Muniz (Malcolm) Bryan Cranston (Hal)

Jane Kaczmarek (Lois)

Christopher Masterson (Francis)

Justin Berfield (Reese)

Emy Coligado (Piama)

Emy Coligado (Piama) Craig Lamar Traylor (Stevie)

Meagen Fay (Gretchen)

A pesar del paso de los años, Malcolm el de en medio sigue siendo una de las series más queridas por el público en México. Este revival no solo apela a la nostalgia, sino que recupera el humor caótico y entrañable que caracteriza a los Wilkerson.