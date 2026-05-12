Peter Jackson conquista Cannes con una Palma de Oro Honoraria

Arrancó la edición número 79 del Festival de Cannes y en su primer día, Peter Jackson recibió la Palma de Oro Honoraria. Con un reencuentro que nos hizo viajar directamente a la Tierra Media, el cineasta neozelandés obtuvo un trato como leyenda del cine.

La Palma de Oro Honoraria es un reconocimiento que solo se otorga a aquellas personas que han transformado para siempre el lenguaje del séptimo arte. Algo que Jackson logró con creces gracias a su trilogía de El señor de los anillos.

En esta gala, el director bromeó sobre su pasado en el cine de bajo presupuesto y el terror gore, demostrando que se puede ser un genio de la industria sin perder la esencia del joven entusiasta que jugaba con cámaras de 16mm.

Peter Jackson recibe Palma de Oro en Cannes AFP

Cannes le otorga la Palma de Oro Honoraria a Peter Jackson

Elijah Wood, Frodo en El señor de los anillos, fue el encargado de otorgar la Palma de Oro Honoraria a Peter Jackson en el Festival de Cannes. Wood no solo entregó un premio, sino el reconocimiento de toda una industria a un visionario que cambió la logística y la estética del cine moderno.

El hombre que hizo posible lo imposible, adaptar la obra de J.R.R. Tolkien, se consagró ante la élite del cine mundial. Tras recibir el trofeo, Jackson se mostró visiblemente conmovido y confesó ante la audiencia que no se considera a sí mismo el "tipo de cineasta" que suele ser asociado con este galardón honorífico, usualmente reservado para directores de corte más intelectual o experimental.

Recibir la Palma de Oro Honorífica en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera. Cannes ha sido una parte fundamental de mi trayectoria cinematográfica. En 1988, participé en el Festival Marketplace con mi primera película, Bad Taste, y en 2001 proyectamos un avance de La Comunidad del Anillo; ambos fueron hitos importantes en mi carrera.

Peter Jackson recibe Palma de Oro en Cannes AFP

Jackson se mostró agradecido con Cannes por la oportunidad de cambiar el curso de su carrera; y alabó a los cineastas y artistas cuyo trabajo siguen inspirándolo.

Aunque la trilogía de Tolkien es su obra más conocida, la carrera de Peter Jackson incluye documentales innovadores como Jamás llegarán a viejos donde restauró y coloreó metraje de la Primera Guerra Mundial.

Así como King Kong y el documental de The Beatles: Get Back, con 60 horas de metraje inédito de la grabación del álbum Let It Be a principios de 1969.

Peter Jackson recibe Palma de Oro en Cannes AFP

Cannes como resistencia en el cine

El inicio del Festival de Cannes número 79 marcó un escenario de resistencia, enmarcado por la actriz Jane Fonda, icónica no solo por su talento frente a la cámara sino por su inalcanzable espíritu activista.

Acompañada de la leyenda china Gong Li, Fonda dio un discurso del por qué el cine sigue siendo relevante en un mundo convulso:

El cine siempre fue un acto de resistencia porque contamos historias que aportan empatía a los marginados, historias que nos permiten sentir más allá de las diferencias, historias que nos dejan ver que es posible un futuro alternativo.

En un tono crítico y firme, hizo un llamado a creer en el poder de las voces, tanto las que vemos en pantalla como las que gritan en las calles, subrayando que en Cannes, la audacia y la libertad de creación deben ser siempre la prioridad.