Natalie Portman apoya Belén de Dolores Fonzi y revive el escándalo con Gael García Bernal

La película Belén, dirigida y protagonizada por la actriz argentina Dolores Fonzi, figuraba entre las producciones latinoamericanas con mayores expectativas de cara a la temporada de premios rumbo al Oscar 2026. Sin embargo, el filme no fue seleccionado para competir en la categoría de Mejor Película Internacional, decisión que generó comentarios dentro de la industria cinematográfica.

En ese contexto, la actriz Natalie Portman expresó públicamente su respaldo al proyecto y cuestionó, una vez más, la falta de reconocimiento a las mujeres cineastas, reavivando además un episodio mediático ocurrido hace dos décadas.

El pronunciamiento de Portman se dio durante una entrevista concedida a Variety, en el marco del Festival de Sundance, donde presentó su más reciente trabajo cinematográfico.

Portman centró su discurso en las barreras estructurales que enfrentan las mujeres para acceder a financiamiento, distribución y reconocimiento dentro del circuito de festivales y premios internacionales.

Belén y su lugar en la temporada de premios

Belén fue una de las producciones que generó expectativas dentro del circuito de cine independiente, tanto por su temática como por el trabajo autoral de Dolores Fonzi, quien asumió la dirección y el coprotagónico.

La exclusión del filme de la terna oficial para representar a su país en los premios de la Academia estadounidense provocó reacciones en distintos sectores de la industria.

Durante la entrevista, Natalie Portman se refirió a la calidad de la película y a otras producciones dirigidas por mujeres que, a su juicio, no recibieron la atención esperada. Sin mencionar procesos internos de selección, la actriz subrayó que el problema no se limita a un solo caso, sino que responde a una dinámica recurrente dentro de la temporada de premios.

Portman enumeró títulos como Sorry Baby, Left Handed Girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Late Shift e If I Had Legs I’d Kick You como ejemplos de filmes realizados por mujeres que, según dijo, han sido bien recibidos por el público, pero no necesariamente reflejados en las nominaciones más visibles.

El posicionamiento público de Natalie Portman

Durante su participación en Sundance, Portman abordó de manera directa la falta de equidad en la industria cinematográfica.

“Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención”, declaró en entrevista con Variety.

En el mismo espacio, añadió que muchas de las producciones que más la impactaron en el último año fueron dirigidas por mujeres y que, pese a ello, quedaron fuera del radar de los premios.

“Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”, afirmó .

Además de sus declaraciones, la actriz llamó la atención al portar un pin con la frase “Fuera ICE”, como gesto de protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, lo que sumó un componente político a su aparición pública durante el festival.

Un antecedente de activismo en la alfombra roja

Esta no es la primera vez que Natalie Portman utiliza espacios de alta visibilidad para posicionarse sobre temas de género dentro de la industria. En la ceremonia de los premios Oscar de 2020, la actriz asistió con un vestido negro de Dior que llevaba bordados los apellidos de directoras que no habían sido nominadas ese año en la categoría de Mejor Dirección.

Aquella imagen tuvo amplia difusión internacional y fue interpretada como una crítica directa a la falta de representación femenina en los principales premios del cine.

El gesto se convirtió en referencia obligada cada vez que Portman aborda públicamente el tema de la desigualdad en la industria audiovisual.

Ese antecedente volvió a ser recordado tras sus recientes declaraciones, ya que su respaldo a Belén coincidió con la reaparición mediática de un episodio personal ocurrido en 2006, cuando su nombre se vio vinculado a un escándalo en Argentina.

El episodio mediático de 2006 en Buenos Aires

Hace casi 20 años, Natalie Portman viajó a Buenos Aires en medio de rumores que vinculaban sentimentalmente a su entonces pareja, el actor Gael García Bernal, con Dolores Fonzi. Durante esa visita, se produjo un fuerte seguimiento mediático que derivó en versiones sobre un altercado entre ambas actrices.

Según trascendidos de la época, el episodio habría incluido una cachetada, versión que posteriormente fue desmentida por Fonzi. Lo que sí quedó registrado fueron imágenes de Portman visiblemente molesta con la prensa local, que la siguió durante su estancia en la capital argentina.

En 2021, Dolores Fonzi se refirió al episodio durante su participación en el programa Los Mammones, conducido por Jey Mammon.

“Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante. No entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella”, recordó la actriz.

Contexto personal y cierre del vínculo

En la misma entrevista televisiva, Fonzi aclaró que su relación con Gael García Bernal no había comenzado a partir de aquel episodio.

“Al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes, porque yo no llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto”, afirmó, al recordar que ambos habían trabajado juntos desde 2001 en Vidas privadas.

García Bernal y Fonzi iniciaron posteriormente una relación formal, que se extendió hasta 2014. De esa unión nacieron dos hijos, Lázaro y Libertad, en 2009 y 2011, respectivamente. Desde entonces, ambos han mantenido un bajo perfil en lo referente a su vida personal.

El reciente respaldo de Natalie Portman a Belén resignificó aquel episodio del pasado, ahora desde una narrativa distinta, centrada en el reconocimiento profesional y la discusión sobre la representación de las mujeres en el cine contemporáneo.