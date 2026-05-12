¡Joji y ZHU llegarán a Morelos! Nescafé Vaivén 2026 revela su line up

Nescafé Vaivén 2026 ya tiene cartel oficial y fecha para su próxima edición: el festival regresará el sábado 17 de octubre a Jardines de México, en Morelos, con una programación encabezada por Joji, ZHU, Bob Moses, Madeon, Kavinsky, Drama, Max Styler, The Midnight, Clubz y Juana Aguirre, entre otros actos. La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster y en taquillas del inmueble.

El festival volverá a ocupar uno de sus sellos más reconocibles: una experiencia musical al aire libre en un entorno natural, donde la electrónica, el indie, el synthwave y las propuestas alternativas conviven con instalaciones, arte y una atmósfera pensada para salir de la rutina.

De acuerdo con Ticketmaster, el evento está programado para el 17 de octubre de 2026 a las 15:00 horas en Jardines de México, ubicado en Tehuixtla, Morelos.

¿Quiénes estarán en Nescafé Vaivén 2026?

El lineup de Nescafé Vaivén 2026 apuesta por una mezcla de nombres internacionales y proyectos que conectan con distintas escenas de la música alternativa. El cartel anunciado incluye a Joji, uno de los artistas más reconocibles del pop alternativo y el R&B contemporáneo, además de ZHU, productor asociado al house, el trap y la electrónica nocturna.

También destaca Bob Moses, dúo canadiense que ha construido una identidad entre el deep house, el rock electrónico y las texturas melancólicas; Madeon, conocido por una electrónica luminosa y de gran escala; y Kavinsky, figura ligada al synthwave y a la estética retrofuturista.

A ellos se suman propuestas como Drama, Max Styler, The Midnight, Clubz y Juana Aguirre, lo que permite que el festival se mueva entre sonidos bailables, pop independiente, nostalgia ochentera y música alternativa latinoamericana.

El line up del Festival Vaiven Especial

Los puntos clave del festival

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026 .

sábado . Sede: Jardines de México , Tehuixtla, Morelos.

, Tehuixtla, Morelos. Hora de inicio: 15:00 horas , de acuerdo con Ticketmaster.

, de acuerdo con Ticketmaster. Headliners: Joji, ZHU, Bob Moses, Madeon y Kavinsky .

. Preventa Banamex: 15 de mayo .

. Venta general: 16 de mayo .

. Edad mínima: 18 años, según la información publicada por Ticketmaster.

¿Cuándo salen los boletos para Nescafé Vaivén 2026?

Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del inmueble. La información difundida por medios especializados señala que la preventa Banamex será el 15 de mayo a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 16 de mayo.

En Ticketmaster, la ficha del evento muestra el inicio de la preventa Banamex el 15 de mayo de 2026 a las 14:00 horas, por lo que conviene revisar directamente la plataforma antes de intentar comprar, ya que los horarios pueden variar según tipo de boleto, etapa de venta o actualización del sistema.

La página oficial del festival también muestra distintas modalidades de acceso, como General, Comfort Pass y VIP, con beneficios diferenciados. En el caso de Comfort Pass, se mencionan ventajas como baños premium exclusivos y fast line para acceso al festival, mientras que el VIP incluye beneficios adicionales como pit lateral con mejor visibilidad en escenarios principales.

Un festival entre electrónica, indie y naturaleza

Nescafé Vaivén ha construido parte de su identidad alrededor de Jardines de México. A diferencia de festivales urbanos realizados en parques, autódromos o explanadas, Vaivén usa el entorno natural como parte de la experiencia. La idea no es solo escuchar música, sino pasar varias horas en un espacio abierto, rodeado de jardines, escenarios y zonas de descanso.

La edición 2026 mantiene esa línea con un cartel que funciona bien para un festival de largo recorrido: artistas de electrónica para los momentos más intensos, proyectos indie para una escucha más emocional y propuestas synthwave que conectan con una estética nocturna y cinematográfica.

En ese sentido, nombres como Madeon, ZHU, Kavinsky y The Midnight pueden sostener la parte más electrónica del festival, mientras que Joji, Bob Moses, Drama, Clubz y Juana Aguirre amplían el rango hacia el pop alternativo, el indie latino y los sonidos de atmósfera.

¿Qué esperar de la edición 2026?

Nescafé Vaivén 2026 se perfila como una edición de alto interés para fans de la electrónica y el pop alternativo. El cartel no se apoya en un solo nombre, sino en una curaduría que mezcla artistas de culto, propuestas consolidadas y sonidos pensados para una jornada larga.

La presencia de Joji puede atraer a un público más cercano al R&B alternativo y al pop melancólico; ZHU y Max Styler apuntan al público de club y house; Kavinsky y The Midnight conectan con el synthwave; mientras que Clubz y Juana Aguirre suman representación latinoamericana dentro de la programación.

Con fecha confirmada, cartel revelado y venta de boletos por iniciar, la edición 2026 del festival vuelve a colocar a Jardines de México como uno de los espacios clave para la música alternativa en el centro del país. El próximo paso para los asistentes será revisar la fase de boletos, tipo de acceso y horarios oficiales conforme el festival libere más detalles.