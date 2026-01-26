Olivia Wilde y Natalie Portman protestan contra brutalidad de ICE

Estrellas de Hollywood aprovecharon su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance para denunciar la muerte de un hombre estadunidense, baleado en Mineápolis por agentes federales de inmigración.

La actriz Olivia Wilde, que se encontraba en Park City, Utah, para el estreno de The Invite, afirmó que la muerte de un segundo manifestante en apenas tres semanas a manos de agentes federales era “inconcebible”.

No me puedo creer que estemos viendo cómo asesinan a personas en la calle”, dijo.

Estos valientes estadunidenses que salieron a protestar contra la injusticia de estos, entre comillas, ‘agentes’ del ICE, y ver cómo los asesinan es inconcebible. No podemos normalizar eso”, agregó.

Los comentarios de Wilde llegan tras el asesinato del enfermero de la UCI Alex Pretti, de 37 años, quien murió tras ser inmovilizado contra el suelo y recibir múltiples disparos por parte de agentes federales.

Su muerte se produjo menos de tres semanas después de que la ciudadana estadunidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados.

Wilde, que llevaba una insignia con el mensaje “ICE OUT”, dijo que la violencia del gobierno estadunidense contra personas que ejercen su derecho a la libre expresión es “antiestadunidense”.

Puede que tengamos un gobierno que de algún modo esté intentando buscar excusas y legitimar esto, pero nosotros los estadunidenses no”, sostuvo.

Por su parte, la actriz Natalie Portman, que promocionaba The Gallerist, se mostró vulnerable al explicar cómo se sentía, dando cuenta de un “día horrible”

Lo que está ocurriendo en nuestro país es simplemente obsceno”, declaró en Park City.

Lo que le están haciendo (el presidente Donald) Trump y (la secretaria de Seguridad Nacional) Kristi Noem y el ICE a nuestros ciudadanos y a las personas indocumentadas es indignante y debe terminar”

Trump acusa a funcionarios demócratas de incitar la insurrección

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al alcalde de Mineápolis y al gobernador de Minnesota de "incitar la insurrección" el sábado, tras su respuesta por la muerte de un civil a manos de agentes de inmigración (ICE).

El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante", escribió Trump en su plataforma Truth Social, intensificando su enfrentamiento con el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, ambos demócratas.

Trump ya había amenazado con invocar la Ley de Insurrección para enviar soldados a Minnesota.

-AFP

cva