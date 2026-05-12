Guillermo del Toro critica la inteligencia artificial tras ovación en Cannes

Guillermo del Toro regresó al Festival de Cannes con El laberinto del fauno y convirtió la proyección en una defensa pública del cine hecho desde la imaginación, la resistencia y el trabajo humano.

El cineasta mexicano presentó una versión restaurada en 4K de su película de 2006 dentro de la sección Cannes Classics, donde fue ovacionado por el público y lanzó una crítica directa contra la idea de que el arte pueda reducirse al uso de una aplicación.

La función formó parte de la celebración por los 20 años del estreno mundial de El laberinto del fauno, película que tuvo su primera presentación en Cannes en 2006 y que entonces recibió una ovación histórica de 22 minutos, considerada la más larga en la historia del festival. Para esta nueva exhibición, Del Toro supervisó personalmente la restauración en 4K realizada a partir del negativo original de 35 mm.

Guillermo del Toro vuelve a Cannes con El laberinto del fauno

La proyección de El laberinto del fauno fue programada como parte de Cannes Classics 2026, sección dedicada a restauraciones, películas patrimoniales y títulos considerados esenciales dentro de la historia del cine. El festival informó que la cinta sería presentada el 12 de mayo en el Teatro Debussy, con presencia de Guillermo del Toro.

La nueva copia en 4K permitió ver nuevamente en pantalla grande la historia de Ofelia, una niña que, en la España franquista de 1944, encuentra un mundo fantástico mientras enfrenta la violencia del capitán Vidal y la represión del entorno que la rodea.

La película, protagonizada por Ivana Baquero, Doug Jones, Maribel Verdú y Sergi López, se consolidó como una de las obras más reconocidas de Del Toro. En su recorrido original, recaudó alrededor de 83 millones de dólares a nivel mundial y obtuvo seis nominaciones al Óscar, de las cuales ganó tres: fotografía, dirección de arte y maquillaje.

“El arte no se hace con una aplicación”

Después de la proyección, Del Toro habló sobre la vigencia de la película y el contexto actual de la creación artística. De acuerdo con TheWrap, el director dijo que vivimos tiempos en los que se insiste en que resistir es inútil y que “el arte se puede hacer con una maldita aplicación”.

La frase fue leída como una nueva crítica del cineasta al uso de inteligencia artificial generativa en el cine y en el arte. Del Toro ha sido uno de los directores más claros al expresar su rechazo a sustituir el trabajo creativo humano por herramientas automatizadas. En entrevistas previas, incluso ha dicho que preferiría morir antes que usar IA generativa en sus películas.

Durante su intervención, el cineasta también recuperó el mensaje central de El laberinto del fauno: la resistencia frente al miedo. “Podemos entregarnos al amor o al miedo. Jamás, jamás, jamás nos entreguemos al miedo”, expresó tras la función, de acuerdo con reportes de la proyección.

bgpa