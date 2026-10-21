Natalia Téllez y Christopher Uckermann: ¿por qué terminó su relación?

El actor y cantante mexicano Christopher Uckermann celebra su cumpleaños este 21 de octubre, fecha que invita a recordar algunos momentos de su trayectoria artística y de su vida personal. Entre las historias que más han llamado la atención del público se encuentra su relación con Natalia Téllez, un romance que terminó en 2016 y sobre el que la conductora hizo revelaciones años después.

Aunque durante un tiempo parecían disfrutar de una relación estable, su historia llegó a su fin en 2016. Años después, la conductora habló sobre las circunstancias que marcaron la ruptura y reveló que una infidelidad fue uno de los episodios más dolorosos que enfrentó durante aquella etapa.

Foto: Facebook RBD y Rebelde

¿Cómo comenzó el romance entre Natalia Téllez y Christopher Uckermann?

La conductora y el actor compartieron una etapa de sus vidas en la que su relación llamó la atención del público. Pese a que al principio atravesaron dificultades, ambos lograron reconciliarse después de una primera pausa en su noviazgo.

Con el paso del tiempo, la pareja proyectó una imagen de estabilidad y cercanía. Incluso, llegaron a vivir en la misma colonia, una situación que les facilitaba encontrarse con frecuencia a pesar de las exigencias de sus respectivas carreras.

La posibilidad de llegar al altar también formó parte de las preguntas que recibían de sus seguidores. Sin embargo, ninguno de los dos parecía tener prisa por dar ese paso, pues preferían disfrutar de su relación sin apresurar decisiones sobre el futuro.

Lo que parecía una historia con posibilidades de continuar terminó por cambiar en 2016, cuando ambos tomaron caminos separados. En aquel momento no se dieron a conocer públicamente todos los detalles de la ruptura.

Christopher Uckermann

¿Qué dijo Natalia Téllez sobre la infidelidad de Christopher Uckermann?

Fue años después de la separación cuando Natalia Téllez compartió más detalles sobre lo que vivió durante el noviazgo. En febrero de 2021, durante una emisión del programa Netas Divinas, la conductora recordó el difícil momento que atravesó al terminar su relación con el actor.

Durante la conversación, relató que la infidelidad la afectó profundamente y que incluso buscó apoyo emocional en personas cercanas mientras continuaba con sus compromisos profesionales.

A mí me pasó cuando corté con Christopher. Estaba hecha mie… Fue un cuerno espantoso y yo iba al foro de ‘Hoy’, le conté a Martha. Yordi producía contigo (con Martha Figueroa) y me dijo: ‘Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú?’”, contó.

Sus declaraciones dieron una nueva perspectiva sobre el final de aquel romance, pues hasta entonces los motivos de la separación no se habían abordado públicamente con el mismo nivel de detalle.

Christopher Uckermann

¿Con quién se relacionó Christopher Uckermann después de la ruptura?

Tras el fin de su noviazgo con Téllez, circularon versiones que vinculaban al actor con la actriz Ana Serradilla. De acuerdo con las especulaciones de aquella época, ella habría estado relacionada con la ruptura; posteriormente, Uckermann inició una relación con Serradilla.

No obstante, conviene distinguir las versiones que circularon en su momento de los detalles que la propia Natalia compartió años después sobre la infidelidad. La conductora confirmó que vivió esa experiencia durante su relación con el actor, aunque no todos los rumores que surgieron entonces quedaron aclarados públicamente.

¿Quién es Samantha Yunuén Aguilar, la pareja de Christopher Uckermann?

La actual pareja de Christopher Uckermann es Samantha Yunuén Aguilar Aquino, con quien mantiene una relación desde hace unos años. Ambos han optado por llevar su romance con discreción, lejos de la exposición mediática. Sin embargo, a mediados de 2025 comenzaron a circular versiones que apuntaban a una posible boda secreta en Estados Unidos, presuntamente celebrada en una ceremonia íntima.

No sé, pero si sí [se casó Christopher Uckermann] felicidades”, fue lo único que Dulce María.

A lo largo de su trayectoria artística, Christopher Uckermann ha procurado mantener su vida personal lejos de la atención pública y compartir pocos detalles sobre ella.

Foto: Instagram christophervuckermann

En la actualidad, Christopher Uckermann sigue enfocado en su carrera musical como solista, una etapa en la que experimenta con diferentes sonidos y apuesta por canciones que reflejan sus ideas y vivencias.