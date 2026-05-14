Natalia Téllez será conductora de Operación Triunfo USA; así anunció su nuevo proyecto

La actriz y conductora mexicana Natalia Téllez formará parte de Operación Triunfo Estados Unidos, uno de los concursos de talento musical más reconocidos en español. La noticia sorprendió y emocionó a sus seguidores, quienes celebraron este nuevo paso en su carrera.

La presentadora será la conductora oficial del reality, un proyecto que, aseguró, la llena de ilusión y representa un importante crecimiento profesional.

Natalia Téllez anuncia que será conductora de Operación Triunfo

Con evidente emoción, Natalia Téllez compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde habló sobre esta nueva experiencia que comenzará en julio por Telemundo.

“Soy muy feliz de ser parte, de verdad, de este programa, que creo que es de lo más icónico. Todo el mundo lo sabemos”, expresó la conductora.

El anuncio rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y emoción por verla al frente de uno de los formatos musicales más populares de la televisión.

Operación Triunfo: música, talento e historias

Durante su mensaje, Natalia también destacó la importancia de Operación Triunfo como plataforma para descubrir nuevas voces y compartir las historias de vida de sus participantes.

“Va a haber música, va a haber talento y va a haber historias. Vamos a encontrar, sí, a ti, a la próxima estrella musical y definitivamente yo voy a estar a lo largo de cada segundo del camino. Si lloramos será juntos, si reímos será juntos”, comentó.

El reality se transmitirá a través de Telemundo y Peacock. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de esta nueva edición, el anuncio de Natalia Téllez como conductora ya elevó la expectativa entre el público.

Natalia Téllez será la conductora de Operación Triunfo Estados Unidos Foto: Canva / Ilustrativa

¿Quién es Natalia Téllez?

Natalia Téllez se ha consolidado como una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana gracias a su carisma y cercanía con el público.

Su carrera comenzó luego de ganar el reality New Generation de Telehit, proyecto que le abrió las puertas en la industria del entretenimiento.

Desde entonces, ha participado en programas de televisión, películas mexicanas y exitosos formatos como conductora, logrando construir una sólida trayectoria en medios.

Además, en 2023 recibió un reconocimiento en los Eliot Awards dentro de la categoría “Impacto Positivo Natura”, que reconoce a creadores y figuras públicas que impulsan cambios sociales positivos a través de su contenido.

La llegada de Natalia Téllez a Operación Triunfo USA representa uno de los retos más importantes de su carrera y ya hay gran expectativa por verla en esta nueva etapa televisiva.