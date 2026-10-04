Día Mundial de RBD: los amores fuera de cámara; ¿qué actores fueron pareja?

RBD forma parte de los recuerdos de quienes crecieron siguiendo las historias de los alumnos del Elite Way School. La música, los personajes y las historias de la telenovela hicieron que el público se interesara tanto en lo que ocurría en pantalla como en la vida de sus protagonistas.

Con motivo del Día Mundial de RBD, que se celebra este 4 de octubre, también vale la pena recordar una parte de aquella etapa que no estaba escrita en los guiones. Detrás de las grabaciones hubo amistades y romances que marcaron a algunos integrantes del elenco.

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Angelique Boyer y Eddy Vilard

Uno de los romances menos conocidos del elenco fue el de Angelique Boyer y Eddy Vilard. Aunque ninguno pertenecía a la agrupación musical RBD, ambos participaron en la telenovela y compartieron una relación durante las grabaciones.

Años después, el actor habló de ese noviazgo en Pinky Promise, el programa de YouTube conducido por Karla Díaz. En la entrevista explicó que su historia con Boyer fue breve, pero que representó su primer amor.

“Fue mi novia, eso casi nadie lo sabe. Obviamente amor de verano, mi primer amor. Yo creo que duramos como cuatro meses”, dijo Vilard en el encuentro.

angelique boyer rebelde

Anahí y Christopher Uckermann

Otra relación que surgió durante las grabaciones fue la de Anahí y Christopher Uckermann, quienes además de actuar en Rebelde formaron parte de RBD.

Dentro de la historia, sus personajes, Mía Colucci y Diego Bustamante, no tuvieron un romance entre ellos. Fuera del set, sin embargo, los actores comenzaron un noviazgo que duró alrededor de ocho meses.

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Dulce María y Alfonso Herrera

Antes de interpretar a Roberta Pardo y Miguel Arango, Dulce María y Alfonso Herrera ya habían trabajado juntos. Fue durante su participación en Clase 406 cuando iniciaron un noviazgo.

Por esa razón, su relación tiene un origen distinto al de las otras parejas: no nació durante las grabaciones de Rebelde, sino en el proyecto juvenil que compartieron previamente.

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De aquella historia se hicieron públicos pocos detalles, aunque fue descrita como “muy intensa”. Después de terminar su relación sentimental, ambos conservaron una amistad.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial de RBD?

Cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial de RBD porque en esa fecha, pero de 2004, se estrenó la telenovela Rebelde. La producción fue el punto de partida de la agrupación integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

La celebración comenzó en 2007, cuando los integrantes eligieron ese día para reconocer a sus seguidores y recordar el inicio del proyecto que los unió. Desde entonces, la fecha es una oportunidad para revivir canciones y ver la telenovela.